"DiCaprio y yo no íbamos a estar cómodos en la tabla del Titanic, pero es ficción, no se murió": Joaquín Reyes es Kate Winslet

Kate Winslet es la protagonista de la nueva serie de HBO Mare of Easttown, en la que interpreta a una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania que investiga un asesinato mientras intenta evitar que su vida se derrumbe.

"Los serial killer son un desastre, acumulan mucha mierda. Vale que mates a las personas, pero ordena tu cuarto y ventila", dice la actriz, que además se ha convertido en el foco de la polémica por su aspecto en la serie. Que si va con el pelo sin teñir, que si está demasiado gorda... En las redes sociales le han dicho de todo, pero a ella no le importa. De hecho, la propia actriz pidió al equipo que no le retocase la barriga en una escena de sexo. "El director me dijo 'se te ve la lorza, ¿te la quitamos?' y sabes que le dije yo 'tu puta madre", exclama muy cabreada. "Eso es el patriaretoque", señala.

Aprovechando que tenemos a la actriz en nuestro parquecito de yu No te pierdas nada, Ana Morgade no ha podido evitar hacerle la pregunta del millón: ¿cabía o cabía Jack en la tabla de Titanic? "Bien en la tabla no íbamos a caber, cómodos no íbamos a estar", reconoce la actriz. "Pero estamos hablando de ficción, porque sabéis que Titanic es ficción y Dicaprio no se murió, siguió haciendo películas", asegura.

"Una cosa curiosa sobre el Titanic es que el iceberg no fue un choque tan intenso como en la película, en la realidad ni se notó, la gente no supo la movida tan tocha que estaba pasando", asegura Winslet, que para preparar su papel parece que se ha documentado bien sobre el caso.

