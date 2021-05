"Me gustaría haber dado positivo, pero no tengo ni el colesterol alto": Joaquín Reyes es Damiano David

Sin duda, Damiano David es el personaje de la semana. El líder de Maneskin fue protagonista de uno de los momentos más virales de Eurovision y, además, se llevó el micrófono de cristal para su país, Italia. Casi contra todo pronóstico, el grupo italiano ganó el certamen europeo de la canción, lo que ha generado un montón de expectación sobre los integrantes del grupo y su líder.

¿De dónde viene su nombre? "Nosotros decimos mucho 'Damiano, me la agarras con la mano'. Es una broma familiar. Damiano David es el nombre completo. Soy natural de Roma, la ciudad eterna", cuenta el artista. "Eurovision es el festival más importante que hay. De lo que son grupos de mierda, pues es el más importante", dice el joven, que todavía tiene en el cuerpo la alegría y el subidón.

Hablando de subidones, no podemos evitar comentar ese momento de la gala en el que se ve cómo Damiano David agacha la cabeza hacia la mesa en un gesto en el que parece que esnifa cocaína. "Ya se sabe que se cayó un vaso, y en Eurovision todo es moqueta, pero no no, nada de drogas", explica el cantante, que tuvo que someterse a un test para demostrar que no había consumido nada.

"A Iggy Pop le haces un test ahora y le da positivo. A Iggy Pop le está subiendo ahora lo que se tomó en 1981", bromea el cantante. "Me gustaría haber dado positivo y que yo mismo dijera 'wow", dice el cantante, que confirma que "no tengo ni el colesterol alto".

Francia quedó segunda y lo cierto es que cuando salieron las polémicas imágenes pidieron la descalificación del italiano. "Qué raro que un francés se tome a mal lo del perder", ironiza. "Qué lástima que no hubiese ganado su Édith Piaf de Hacendado", cuenta el cantante.

"Con Blas bien, dice que está bien, que se va con un montón de amigos, y yo le digo que sí, que se quede con eso", asegura Damiano, que arropó al candidato español.

¿Cuáles son sus próximos planes a corto plazo? "Pues entrevistas borracho, no estar de acuerdo con el grupo, sacar un disco solitario...", dice el cantante, que parece que ya tiene muy claro quien es la verdadera estrella.

