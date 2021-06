Matthew Perry repasa cómo vio a sus compañeros de 'Friends': "Joey está ternesco"

¿Qué le pasa en la cara a Matthew Perry? ¿Por qué el actor habla raro en el encuentro de Friends? ¿Ha recaído en sus adicciones?

Son algunas de las preguntas que han surgido tras el reencuentro de Friends y que el propio Matthew Perry, Chandler Bing , ha contestado este martes en su visita al parquecito de yu No te pierdas nada.

De la mano de Joaquín Reyes, Mathew Perry ha confesado que está "bastante bing" y ha explicado por qué estuvo un poco más callado que el resto en el reencuentro.

"Mis compañeros hablaban muy rápido y yo iba a otra velocidad. Cuando quería meter moja no había forma", ha aclarado sobre su silencio continuado. "Se me ocurría una cosa y cuando iba a hablar no podía". Ojalá hubiese habido un cue o telepronter y alguien que les diese el turno de palabra. Hubiese contado alguna cosa más.

El 'ranking' del mejor al peor conservado

Se ha desquitado en su visita a yu, donde ha tenido unas palabras para su amigo Joey. "Le dije a Matt: '¡Qué bien estás! ¿Has perdido? Estás fino, fino, pareces un chaval".

Su comentario sobre el actor le ha servido como punto de arranque para hacer un ranking sobre sus compañeros. ¿Quién es el que se conserva mejor? ¿Y el peor?

1. Lisa Kudrow (Phoebe): "Como siempre ha sido feeta, no tiene nada que perder. Diría que es top 1".

(Phoebe): "Como siempre ha sido feeta, no tiene nada que perder. Diría que es top 1". 2. David Schwimmer (Ross): "Está muy bien, la cara de pánfilo la ha mantenido, pero está bien".

(Ross): "Está muy bien, la cara de pánfilo la ha mantenido, pero está bien". 3. Matt LeBlanc (Joey): "Está ternesco, está claro que se ha puesto trofollo (...) [Cuando rodábamos] Le teníamos que recortar el alpiste y darle la comida como a los periquitos".

(Joey): "Está ternesco, está claro que se ha puesto trofollo (...) [Cuando rodábamos] Le teníamos que recortar el alpiste y darle la comida como a los periquitos". 4. Jennifer Aniston (Rachel): "¿Has visto que cara tiene? Le dije: '¿Estás enfadada? Y me dijo que no, pero tenía las cejas..."

(Rachel): "¿Has visto que cara tiene? Le dije: '¿Estás enfadada? Y me dijo que no, pero tenía las cejas..." 5. Courteney Cox (Monica): "Mira que yo no estaba bien, pero aún me dio risa porque dije esta está peor que yo".

"El frigo era de verdad"

Matthew Perry también ha tenido la oportunidad de contar alguna anécdota de Friends y se ha salido con una extraña confesión: "El frigo era de verdad".

"Lo digo para los fanáticos de la serie, ahí guardábamos nuestras cosas", ha contado sobre el rodaje para luego revelar que él escribía sus chistes, no los guionistas: "El de qué hora es, son las cinco, ese es mío".

El actor ha contado también que no quiere dar pena: "Soy alguien que ha cogido las riendas de su vida, venía del dentista y mira qué imagen di". ¿Qué se hizo? Muchas cosas, por eso llegó a la reunión muy pegado de tiempo y presentó ese aspecto en pantalla.

Puedes ver su visita a 'yu' a partir del minuto 59:50