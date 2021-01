"Me entró pánico. Pensaba que no iba a saber ser Yoli después de 10 años": Andrea Duro sobre 'Física o Química: El Reencuentro'

"Ha sido un viaje para todos. Han pasado 10 años pero como si no", dice sobre El Reencuentro de Física o Química, que ha vuelto a unir a casi todos los protagonistas de la serie. ¡Ya esta

"No hemos sido tan punkis como Física o Química", nos cuenta sobre estos dos nuevos capítulos, pero al principio no fue nada fácil... "Me llamaron y me entró pánico. Pensaba que no iba a saber interpretar a Yoli diez años después", reconoce. "Lo del imperio de los supermercados me pareció precioso", confiesa.

Se está hablando mucho ahora de hacer una nueva temporada... ¿Y un sin off de su personaje? "La Yoli sin los demás no sería nada".

"Hemos madurado bien", dice sobre sus compañeros, con los que tiene cuatro grupos de WhatsApp. ¡Flipa! "Uno de llama "amigues desde los 16", otro "sindicato FoQ", también "guiones foq" o "física o química"", nos confiesa. ¿Cuál es la serie de Instituto que más le ha marcado últimamente?, ¿ha visto alguna? "La mejor que he visto es Euphoria", reconoce.

El tema de las orgías en su momento fue muy comentado... "Eran cosas de chiquillos", nos dice, asegurando que ahora en el reencuentro se ha quedado el tema de la hermandad.

En 'Física o Química: El reencuentro' los profesores de Yoli están invitados a la boda, algo un poco surrealista en la vida real. ¿Se sigue llevando con sus colegas de Instituto?

Para terminar la charla recibimos a Maya Pixelskaya, que viene con el juego de la bola y las monedas para poner a prueba a Andrea Duro... ¿Conseguirá superar el récord de Cepeda? ¡Atento!

