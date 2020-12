Cepeda y Julia Medina hacen balance del 2020, presentan 'No Hablan Más de Ti' y marcan récord en "la bola y las monedas"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Cepeda y Julia Medina en yu / yu, No te pierdas nada

Cepeda y Julia Medina acaban de estrenar 'No hablan más de Ti', una colaboración muy especial que forma parte del disco debut de Julia. "Era una balada muy especial, y para cerrar la etapa del disco, queríamos hacerlo", cuenta Julia, que asegura que por Twitter había muchos fans que lo pedían.

Los Pantomima Full cuentan que Cepeda y Julia han batido el récord de personas esperando en la puerta para verlos... ¡Será que les tienen envidia, a ellos no les espera nadie!

Si tuvieran que elegir algún otro concursante de Operación Triunfo... ¿Con quién colaborarían? Julia se queda con Manuel Carrasco y Cepeda con Pablo López. "Es muy fácil la pregunta", asegura el gallego. "Aunque yo era muy fan de Natalia de OT1", asegura Julia, que también se declara seguidora de Pantomima Full.

¿Qué balance hacen del 2020 a pesar de todas las dificultades? "A mí me ha venido bien el confinamiento", reconoce Julia, que compuso mucho material durante esa época. "Lo dejamos en que podría haber estado peor", dice Cepeda, que tuvo que cancelar una gira entera. "No soy yo solo, es el equipo que está detrás, estoy cabreado con el 2020. Cada vez que veo a alguien que dice que no se va a poner una vacuna...".

El equipo de yu había preparado un tuit de una seguidora de Luis que había escuchando muchísimo al artista a lo largo del año... ¡Y menuda sorpresa! "Te juro por mi madre que ese tuit es de mi madre", explica el cantante.. ¡¡Qué fuerte, menuda puntería!!

¿Y qué es lo que más han escuchado ellos este año? "Yo Demi Lovato", cuenta Julia. "Y yo Sum 41, me ponía que era el número 1 se grupos", cuenta Cepeda, que también ha grabado un villancico con el mismísimo Raphael. ¿Llegaron a coincidir? "No, pero es el padre de Manuel Martos, así que Raphael es como nuestro abuelo musical".

Terminamos la entrevista con Mister Jagger y nuestro ya clásico juego de "la bola y las monedas". ¿Son ellos my gamers? "Yo juego al Zelda", dice Julia. "Yo al War Zone", cuenta Cepeda, que ha conseguido el récord en nuestro minijuego, por encima de Adexe y Nau y Nil Moliner. ¡¡Enhorabuena!!

