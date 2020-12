Las claves del primer capítulo de 'Física o Química: El Reencuentro': así son ahora las vidas de los protagonistas

Casi una década después de abandonar el Instituto, los alumnos del Zurbarán vuelven a verse las caras gracias a la boda de Yoli. Hace unos días hablamos con el guionista Carlos García Miranda de cómo sería este encuentro y cómo se trabajó para darle forma al futuro de cada personaje y ahora que el primero de los dos episodios de 'Física o Química: El Reencuentro' está disponible, desgranamos cada detalle.

⚠️ ATENCIÓN: ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS

YOLI, LA REINA DE LOS SUPERMERCADOS (ANDREA DURO)

"A Yoli siempre le dijeron que iba para cajera del súper... Pues ahora resulta que es la que más lo ha petado", nos decía Carlos Montero sobre Yoli, cuyo personaje gira la mayor parte de esta nueva trama.

Yoli aparece reconvertida en una empresaria de alto standing, responsable de una gran cadena de supermercados. Su boda con Oriol es el evento que reúne a la vieja pandilla en una finca de ensueño, donde todos recordarán, en cierta medida, cuáles son sus orígenes.

Volver a encontrarse con sus compañeros supone para Yoli un gran impacto, ya que ha pasado de ser la "Zor** poligonera" a una señorita acomodada a punto de casarse, un papel en el que no acaba de encajar... Y menos cuando aparece Cabano (Maxi Iglesias), el prototipo de chico malo y conflictivo que siempre le ha gustado.

CABANO, UN POLI BUENO (MAXI IGLESIAS)

El chico de ojos azules del Zurbarán se ha convertido en un guapísimo policía. Su relación con Ruth en el Instituto frenó sus sentimientos por Yoli, y dos cruces de miradas entre ellos bastaron para que se volviese encender la chispa... ¿Terminará Yoli cancelando su boda con Oriol? No solo se trata de elegir la mejor pareja, sino de reconectar con la persona que has sido siempre... Y a la que Yoli ha mantenido alejada durante mucho tiempo.

ORIOL, EL PROMETIDO DE YOLI (JOSÉ LAMUÑO)

Guarda un viejo secreto que pronto será desvelado. Tiene apariencia de chico bueno, pero existe una desconocida conexión con la profesora Irene que puede poner su papel de buenazo en peligro. Es médico, amable y muy educado, demasiado formal para "la Yoli".

FER (JAVIER CALVO)

Fer vuelve y lo hace por petición expresa de su amiga Yoli, que ante los nervios de la inminente boda, clama poder hablar con su mejor amigo fallecido. Así, como caído del cielo, aparece Fer para dar los mejores consejos a su mejor amiga, algunos en el baño, igual que hacían en los cambios de clase del Instituto.

"Había varias posibilidades de traerlo de vuelta y nos pareció que esta era la más especial, la más mágica, y la que permitía mantener la esencia del personaje. Las secuencias de Javier Calvo con Andrea Duro son puro Física o Química, como si no hubiera pasado el tiempo", nos decía Carlos García.

PAULA (ANGY FERNÁNDEZ)

Su embarazo frustró sus planes de ser cantante, pero su incansable esfuerzo la lleva a conseguir una papel en el musical 'La Llamada', con el cameo de Javier Ambrossi como director de la obra, que existe en la vida real y de la que Angy fue protagonista. Paula quiere firmar los papeles de divorcio con Gorka, pero este se resiste.

GORKA (ADAM JEZIERSKI)

Sigue gastando las mismas bromas de siempre, unos chistes rancios que 10 años después pierden cualquier tipo de gracia. Le ha costado madurar y está frustrado en su trabajo, una hamburguesería que no le permite darse grandes lujos.

COVA (LEONOR MARTÍN)

Era la "rastas" y la "hippie" del Instituto, así que a nadie le extraña que haya llegado a Consejera del Ministerio de Igualdad. Sigue en una relación con Julio, pero parece que no tienen los mismos planes de futuro.

ALMA (SANDRA BLÁZQUEZ)

Casada todavía con el profesor Roque y madre de dos niños, Alma se ha labrado una carrera como influencer en Instagram. Parece la madre perfecta, pero las apariencias engañan y todo apunta a que su fidelidad dará un giro en el segundo capítulo de 'Física o Química': El Reencuentro'.

DAVID (ADRIÁN RODRÍGUEZ)

Vive atormentado por el pasado y por lo que le hizo a Fer, con el que vivió su amor de la adolescencia. Aunque tiene un gran trabajo, mira con nostalgia aquella época y espera poder recomponer el dolor que un día causó. Su encuentro con Fer puede ayudar a que esto suceda.

JAN (ANDRÉS CHEUNG)

Yoli lo invita a su boda porque piensa que a Paula le puede venir bien para desconectar de su tormentoso proceso de divorcio. Ahora está musculado y trabaja como ilustrador para Marvel, un éxito que eclipsa a Gorka y que ayuda a que Paula vuelva a fijarse en él. Un beso en la piscina puede que de un giro a los acontecimientos...

OLIMPIA E IRENE (ANA MILÁN Y BLANCA ROMERO)

El carácter exigente de Olimpia pone un punto de comedia en la boda de Yoli, a la que acude invitada por las amigas de la novia. Sus charlas con Irene, la profesora de filosofía, recordarán antiguos líos y destapan algunos nuevos: ¿qué esconden Irene y Oriol?

EL MENSAJE DE RUTH (ÚRSULA CORBERÓ)

Úrsula Corberó, que no ha podido estar en estos nuevos capítulos, escribió un mensaje de apoyo para sus compañeros en las redes sociales celebrando el reencuentro. Sin embargo, los guionistas no dejan un cabo suelto y puede que esta "ausencia" tenga un motivo de peso, al menos en la ficción.... ¿Sabía Ruth que entre Yoli y Cabano saltaban las chispas y por eso no quiso ir a la boda? 😱