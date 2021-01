'Física o Química: El Reencuentro': El desenlace de Yoli, Cabano, Fer y compañía

Mucho tiempo pidiéndolo, meses esperando que se hiciese realidad... Y ya se ha terminado. El reencuentro de los protagonistas de 'Física o Química' termina su fantasía resolviendo una trama que los seguidores de la serie han seguido con infinita fidelidad.

Llegaba la hora de la verdad. Yoli debía darse el 'sí, quiero' con Oriol, su prometido, tal y como tenía previsto antes de volver a ver a sus compañeros 10 años después de terminar en el Instituto Zurbarán.

⚠️ ATENCIÓN: ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS ⚠️

YOLI Y CABANO, UN ENREDO CON FINAL FELIZ

El romance entre Yoli y Cabano que nadie sabía que necesitaba termina con final feliz. La que en su día fuera la 'z**** poligonera' termina confesando su amor por Cabano, que ante la inminente boda y con las amenazas de Oriol latentes, decide marcharse para no sufrir y dejarle el camino libre a Yoli para hacer su vida.

Sin embargo, la reina de los supermercados recibe el empujoncito que necesitaba -como bajado del cielo- para dejar atrás esa vida de lujos y apariencias que no pega nada con su personalidad. Yoli es una choni "muy choni" que está orgullosa de sus amigos de la infancia.

EL REGALO DE RUTH, LA CLAVE

El regalo de Ruth para Yoli que Cabano lleva en el bolsillo no hace otra cosa que confirmar que la "loca" teoría de Gorka era cierta. Ruth sabía que Cabano y Yoli estaban enamorados y no fue a la boda porque no quería ver como ella cometía un error.

La infidelidad de Cabano quedó al descubierto cuando Yoli se dejó su collar dorado en su casa, una prueba que Ruth encontró y que después de mucho meditar, la hizo apartarse a un lado para dejar que el amor triunfase. Así, como fiel consejera de Cabano, Ruth le anima a presentarse en la boda y luchar por el amor de Yoli.

FER Y DAVID, UN AMOR PARA LA ETERNIDAD

La aparición de Fer como fantasma y su papel consejero-salvador es uno de los grandes aciertos de este regreso. Fer y Yoli se confiesan en el baño igual que hacían en el Instituto, y si no llega a ser por la maña de Fer para birlar piezas de coche, igual Cabano no se hubiese quedado tirado en la carretera...

David era, junto con Yoli, el único que podía ver a Fer. Todavía no ha superado la muerte de su amor de la adolescencia y alberga la esperanza de que un día puedan volver a estar juntos. Sin embargo, Fer le pone los pies el suelo reconociendo que eso no será posible y le pide que rehaga su vida: "Te doy permiso para que te enamores de otra persona".

PAULA, POR FIN SOLA

Se quedó embarazada muy pronto y no cumplió su sueño de ser cantante, y esta vez no habrá divorcio ni romance adolescente que la impida seguir su camino. La estabilidad con Gorka es irrecuperable y Yang es una apuesta segura con la que solo se engañaría a sí misma. Por eso, Paula decide tirar por sí misma por primera vez en 10 años.

EL PODER DE LA AMISTAD

Cabano (Maxi Iglesias), Paula (Angy Fernández), Yoli (Andrea Duro), Gorka (Adam Jezierski), David (Adrián Rodríguez), Fer (Javier Calvo), Olimpia (Ana Milán), Irene (Blanca Romero), Alma (Sandra Blázquez), Cova (Leonor Martín) y Jan (Andrés Cheung) demuestran que el poder de la amistad es capaz de estar por encima de las dificultades, los malos entendidos y los rencores.

Ellos han madurado, nosotros también, pero siempre recordaremos los años en los que crecimos juntos.