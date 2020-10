Eva B: "Todo lo que canto en mi tema 'América' es mentira"

Nada más sentarse en el parquecito de yu hemos empezado con la batalla dialéctica de su nombre artístico. "Me apellido Barreiro y no entiendo de nombres artísticos. Y además el 'Eva B' no lo puse yo, me lo propuso el equipo de Operación Triunfo. Yo me llamo Eva María y eso esta mal. Tienes una canción que te acompañan toda la vida", se resigna. "No me gusta nada Eva B, me gustaría Eva".

En su primer single 'América' Eva habla de que ha besado a alguien allí, pero... "Es mentira completamente, no ha pasado", confiesa. A la joven le encanta el teatro y la comedia, es a lo que se dedicaba antes de entrar en el concurso. "Yo no quería cantar, yo quería ser actriz, estudié arte dramático. Fui al casting a ver qué pasaba y me cogieron".

¿Le ha llegado a Eva la colaboración de su vida? Alguna pista ha dejado caer... "Bueno, de mis sueños no, porque casi todo el mundo que me gusta está muerto".

Parece ser que ella y Roi Méndez ya se conocían antes de coincidir en la academia... "A Roi lo conocí en un concurso en A Coruña, quedé tercera y Roi me vino a pedir perdón porque era el jurado, luego me dio unas entradas para su concierto, y fui", cuenta. ¡Si es que qué buen chaval es!

¡Para la segunda parte de la entrevista conectamos con las fans de Eva B! ¿Ha visto las reproducciones que tiene su single?, ¿la veremos pronto en algún concierto?, y nueva música, ¿para cuando? "Con Flavio me gustaría mucho colaborar", cuenta. ¿Y con su padre? "Tengo pensado hacerla con alguna base de mi padre, eso sí, él las hacía cuando era joven. Es que él no canta".

