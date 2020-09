Roi Méndez sale a la calle para dedicar canciones a quien se lo pida (o al menos lo intenta)

Roi Méndez ha leído un libro de autoayuda este verano y ahora se cree todo un literato. El cantante se sienta por primera vez en nuestro parquecito para contarnos sus novedades y lucir ese pelo rubio que se ha puesto. "El autor Curro Cañete dice que hay que engañarse a sí mismo, en plan que si no eres ordenado decirte siempre que lo eres".

Lo peor es que ha publicado dos fotos en sus redes sociales leyendo... ¡Y en las dos está durmiendo! "Este verano hice snorkel, buceé, he hecho de todo", dice, aunque reconoce que "el mundo pez" le da mucho miedo. "Curro me cambió el chip y me atreví a bucear, me sentí uno más".

El cantante también ha comentado con sus seguidores cómo se produce un 'corte de digestión' en el agua, y es que Roi Méndez no puede evitar dar información de servicio público a sus queridos fans.

Para terminar mandamos a Roi Méndez a la calle para que encuentre a gente que quiera dedicar una canción a alguien especial y ya de paso será el propio Roi Méndez quien la interprete. ¡Otro servicio público, si es que no para!

👉 Puedes ver a Roi Méndez en el minuto 00:55:

