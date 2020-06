El rapero Ayax la lía insultando a dos concursantes de Operación Triunfo que versionaron un tema suyo

"No me paséis más a los dos inútiles de OT porque cada vez que lo pasáis estoy más cerca de pedir que los demanden. No manchéis nuestra música con vuestras pasteladas!! QUE ASCO".

Este era uno de los incendiarios mensajes que Ayax publicaba en sus stories de Instagram este martes y que ha desencadenado un buen número de críticas para el rapero.

Hugo y Eva, dos concursantes que de la última edición de Operación Triunfo, versionaron uno de sus temas -Reproches- durante sus horas libres, así que los fans del directo tardaron muy poco en enviarle el vídeo del cover al propio rapero, que contra todo pronóstico decidió cargar contra los triunfitos.

"Si nos admiran y nos respetan y les gusta nuestra música, lo único que pueden hacer es no destrozarla con esas pasteadas", decía Ayax en un vídeo también publicado en sus stories de Instagram.

Además, el rapero aseguraba que no envidiaba a los concursantes de OT porque solo tenían "fama de un año". Esta ha sido una de las afirmaciones más rebatidas, ya que Aitana, Lola Índigo o Ana Guerra acumulan más oyentes mensuales en Spotify que el rapero.

Por su parte, C. Tangana se mostró encantado de que Anaju, otra concursante, versionase su 'Nunca Estoy', uno de los últimos temas de El Madrileño.