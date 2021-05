"Mi experiencia ha sido mala": Ylenia reflexiona sobre las consecuencias de las cirugías estéticas mal realizadas

Hace dos semanas Ylenia Santana nos contaba que estaba muy contenta porque por fin se había podido quitar un producto del labio que le molestaba desde hacía un tiempo.

"Sabéis que mi labio era como una morcilla que no me pertenecía, pues he estado cinco años con una silicona antigua. Además me pinché varias veces en varios sitios", contaba la televisiva, que desde que habló en yu No te pierdas nada de las operaciones estéticas mal realizadas no le han dejado de llegar consultas al respecto. Muchas jóvenes le piden ayuda para poder solucionar sus malas experiencias con los retoques estéticos.

"La de gente que me ha escrito pidiendo ayuda porque les han puesto silicona líquida en los labios y no saben qué hacer", exclama Ylenia, que asegura que pondrá en su Instagram el contacto de un profesional para las chicas que lo necesiten. Informarse bien y tener apoyo psicológico es imprescindible. "A veces no estás bien personalmente y lo que te hagas no lo va a solucionar", dice.

La influencer habla del consentimiento que se firma antes de someterse a cualquier operación y de lo peligroso que es aceptarlo sin informarse. "Es como 'si te deformo, te aguantas'", explica la joven, que reconoce que hay que valorar si realmente merece la pena la intervención. "Mi experiencia ha sido mala", admite. "Igual te has quitado un complejo pero te has puesto otros que quizás no tenías", reflexiona la de Benidorm, que también señala que es muy importante elegir un buen profesional que esté cualificado.

