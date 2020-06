Hinds presentan disco, juegan adivinar canciones y sentencian: "No volveremos a tocar en directo desde casa"

¡Comenzamos con Hinds y nuestro clásico Adivina la Canción! La primera canción ha sido una de The Strokes, uno de los grupos que empezaron admirando y de los que ahora se han hecho amigos.

"Tocamos con ellos en Nochevieja, en Nueva York, en el Barclays Center de Brooklyn. Les gustamos tanto que nos pidieron que fuésemos sus teloneras en Londres, en París y en Belfast, y allí nos hicimos verdaderos amigos".

¿Cómo lo llevan con el reggaeton?, ¿les gusta para salir de fiesta? "Sí, claro, Shakira nos la ponemos a veces para calentar la voz".

¡Hora de charlar con las Hinds! ¿Cómo les ha pillado esto del coronavirus, tenían muchos planes? "Teníamos todo el año cerrado y ha habido que cancelarlo todo", explican, así que por lo menos se han quitado el mono de la música tocando desde casa.

"Me he jurado a mí misma no volver a tocar en directo en casa, no se puede, lo teníamos que hacer grabando un vídeo y montándolo, pero nunca más. Está guay porque hemos creado contenido, pero no más", explica Carlotta.

Ahora nos presentan su tercer disco, 'The Prettiest Curse', un álbum con el que se consagran ya en el panorama musical. "Llevamos 6 años ya". Además tienen nuevo vídeo, 'Just Like Kids'. "Es una mezcla de todos los consejos que nos siguen dando, desde nuestros jefes hasta gente que no conocemos de nada".

Aníbal Gómez no ha podido venir hasta el plató pero tiene un juego online para Las Hinds muy divertido: cuatro canciones mezcladas y ellas tienen que adivinar cuáles son...

¡Momento Karaoke! Dividimos a Las Hinds en dos equipos para que nos canten como si estuvieran dándolo todo en cualquier sala madrileña un viernes noche. ¡A tope!

