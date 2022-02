Hurona Rolera visita la Japan Weekend: "Nunca me habían reconocido tanto"

Hurona Rolera // yu, No te pierdas nada

Cuando no está jugando ni streameando, seguro que está grabando un reportaje para el yu. Hurona Rolera nos cuenta cómo ha crecido su rana y de paso nos sumerge en la Japan Weeknd, la mayor concentración de la cultura japonesa en Madrid.

Otakus, mucho cosplay, merchandising... La Japan Weekend ha reunido a los fans de la cultura japonesa en un macroevento que tuvo lugar en Ifema el pasado fin de semana.

"Totalmente mi ambiente, me ha reconocido muchísima gente", dice la joven, que es una auténtica fan de estas experiencias inversivas. "Me compré un montón de cosas, hubo una figura que no pregunté ni el precio", confiesa Hurona.

Muchos artistas aprovechan para darse a conocer en los stands. Ilustraciones, relatos y en general una oportunidad fantástica para encontrarse con amigos y conocidos con los mismos intereses.

También hay concursos de bailes, retos, actividades... "Antes si ibas con cosplay entrabas gratis a los sitios. Ahora no. Hay que currárselo si quieres mantener tu dignidad", mantiene Rolera.

Vuelve a ver a Hurona Rolera en el minuto 12:

