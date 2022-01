Hurona Rolera se rapa el pelo y enseña su nuevo look en 'yu, No te pierdas nada'

Hurona Rolera ha querido arrancar el 2022 deshaciéndose de su antigua melena. Llevaba años tiñéndose de color naranja y tantas decoloraciones y productos capilares hacen que la salud del pelo se desgaste y este termine rompiéndose. Así, nuestra gamer y experta el literatura fantástica de cabecera, ha querido "cortar por lo sano" y raparse la cabeza... ¡Al cero prácticamente!

Aunque ha hecho su aparición en yu, No te pierdas nada con una peluca bicolor, Rolera no ha tardado en desvelar su nuevo look. "Llevo tiñéndome desde los 14 años y no había ya por donde cogerlo", cuenta antes de señalar que lo hizo ella misma en casa. "Cogí la maquinilla de mi padre, le dije a mi madre 'me voy a rapar' y estaba infartada detrás, aunque luego le gustó. Así que yo a lo Jocker, a lo Britney Spears... Me empiezo a reír... Da como un subidón de adrenalina, es como que te liberas", cuenta.

Antes de este radical cambio de imagen, Hurona Rolera se dejó caer por el Virtual Zone de Madrid, un espacio en el que poder disfrutar de una grandísima experiencia de realidad virtual apta para todos los públicos. "Acabas en el Bernabéu, aunque no quiero hacer mucho spoiler", adelanta.

Vuelve a ver el nuevo look de Hurona Rolera:

