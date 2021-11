iLeovlogs charla con Ana Fernández y Lucho Fernández en la premiere de 'Los Protegidos: El regreso'

¡El reportero más dicharachero! iLeoVlogs ha acudido a la premiere de Los Protegidos: El regreso y claro, no ha podido evitar charlar con los protagonistas. ¡Le das un micrófono y no calla ni debajo del agua!

¡Vuelven Los Protegidos! Han pasado ocho años desde que la familia Castillo Rey tuvo un final feliz. Sin embargo, el paso del tiempo, el destino y un suceso desconocido les han ido separando. Ahora, una grave amenaza se cierne sobre ellos.

La nueva temporada de la serie podrá verse en AtresplayerPremium a partir del próximo 12 de diciembre y cada domingo estará disponible un nuevo episodio. IleoVlogs, el reportero más dicharachero de yu, No te pierdas nada, se ha pasado por la premier para ver en exclusiva los dos primeros capítulos y de paso charlar con los protagonistas.

"Me cuesta hacerme invisible, hay que reconocerlo", bromeaba Lucho Fernández, que asegura que "esta locura de serie" forma parte de él.

Para Mario Marzo las escenas de efectos especiales siempre son difíciles porque "te tienes que imaginar todo", pero en cambio a Ana Fernández no le ha costado mucho grabarlas. "En esta temporada no, porque todo ha evolucionado mucho y ahora se ponen en postproducción, pero hace 10 años sí", asegura.

La primera parte de la serie se emitió en Antena 3 entre 2010 y 2013. Han pasado los años y claro, todos están muy distintos... ¡Y muy mayores! ¿Han vuelto a ver los episodios antiguos?, ¿se atreven a verse tan cambiados? "Los he vuelto a ver porque no me acordaba nada de la primera etapa", cuenta Mario. "El otro día vi dos", confiesa Ana Fernández. "Yo me veo con acné", bromea Lucho.

