El regreso de Los Protegidos: "Conseguimos sentar a toda la familia frente al televisor porque nos sentíamos familia. Y es nuestro reto otra vez"

Los Protegidos supuso un fenómeno en televisión durante su emisión en 2010 y 2012. Una década después de su estreno, los seguidores de la ficción estaban pidiendo un reencuentro a gritos tal como ha ocurrido con otras series de éxito de Antena 3 como Física o Química o Los Hombres de Paco.

"Yo no he visto fans más fieles que los de Los Protegidos. Siempre ha habido gente todos los días que nos han escrito por redes pidiendo una nueva temporada. Y estamos haciendo el sueño de mucha gente realidad", ha explicado Ana Fernández durante la presentación de este reencuentro.

Por este motivo Atresmedia se puso en contacto con el reparto original de la serie para rodar un reencuentro que va a hacer las delicias de los más nostálgicos.

Serán cuatro capítulos especiales de unos 50 minutos cada uno, que se podrán ver en la plataforma ATRESPlayer Premium. El domingo 19 de septiembre se lanzará el preestreno del primer capítulo a partir de las 20h y cuando esté termina la posproducción de los tres restantes se emitirán uno por semana.

Además, nos explican algunas curiosidades acerca de los efectos especiales. Si bien antes se preparaba en plano para darle presencia al efecto, ahora con una tecnología mucho más avanzada harán que "los efectos aparezcan sin querer", tal como explica Antonio Garrido.

El reencuentro de una familia

Todo el reparto presente en la rueda de prensa organizada por Atresmedia, coinciden que lo mejor ha sido volver a trabajar todos juntos.

La mayoría de ellos eran muy jóvenes cuando rodaron las temporadas anteriores, y ahora han visto que han crecido y esta nueva entrega ha crecido con ellos.

"Vernos ahora y ver cómo han crecido como personas y como actores, es un premio. Porque a mí ellos en la vida diaria siguen llamándome padre. Y volverte a juntar con todos ellos ha sido muy bonito. Cuando terminé la última temporada era padre en la ficción y me convertí padre en la realidad", explica Antonio Garrido, y bromea: "Ahora soy abuelo en la ficción y espero no ser abuelo en la realidad"

"Todos hemos crecido, tanto en la realidad como en la ficción. Entonces tiene la esencia que tenía antes pero hemos crecido con la serie, tiene una cabida mucho superior a la que tenía antes. El guion tiene unas sorpresas que la gente no se espera", explica Dani Avilés, mientras Luis Fernández.

Por su parte, Javier Mendo explica que tenía un poco de miedo al principio de este regreso: "Yo era muy pequeño cuando empecé a rodar Los Protegidos. No estaba todos los días y no tenía tanta conexión con ellos. Pero son un amor y es un verdadero placer".

La clave del éxito de 'Los Protegidos'

Escuchando a todos los actores de Los Protegidos y ver el cariño que se tienen y la familia que ha construido en todos estos años, Antonio Garrido tiene claro cuál ha sido la clave para que la audiencia se enganchara a la serie:

"Los Protegidos consiguió una cosa fundamental que era sentar a toda la familia delante del televisor. Y si lo conseguíamos era porque nosotros no sentíamos familia. Y ese es nuestro reto otra vez".

Además, Emilio Sánchez, gerente de las plataformas online de Atresmedia, asegura que este regreso puede verse sin haber visto las temporadas anteriores: "Es una serie que si no has visto las temporadas anteriores se puede ver desde cero, porque tiene todo su sentido. Aunque hace guiños a las temporadas anteriores y seguro que invitará al espectador que no las haya visto a verlas después".

¿Habrá continuidad más allá de este reencuentro?

Montse García, directora de ficción de Atresmedia y productora de la serie, ha querido matizar que este regreso de cuatro capítulos supone una temporada completa: "Este regreso no es un proyecto menor. Aunque sean cuatro capítulos se entiende como una temporada completa y es como creemos que debería de volver".

"No estamos ceñidos a una estructura más clásica y en estos cuatro capítulos cabía todo lo que queríamos contar", ha añadido, frente a las preguntas de futuras temporadas más largas.

Una pregunta que se traslada a los actores, que no dudan en verle continuidad a la serie. Tanto Luis como Ana Fernández, aseguran que siempre hay historias que contar, pero hay que esperar a la reacción del público. Pero no cierran la puerta a una continuidad más allá de estos cuatro capítulos.