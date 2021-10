Inés Bárcenas y la adicción a las redes: "Apagar el móvil y mirarse dentro es el mejor antídoto"

El pasado lunes las aplicaciones más usadas del mundo sufrieron una caída que impidió a los usuarios acceder a ellas durante al menos tres horas. Este parón tecnológico puso sobre la mesa la adicción a las redes sociales, un problema que debatimos en yu, No te pierdas nada con la psicóloga Inés Bárcenas. "Somos más adictos a las redes sociales de lo que pensamos, hacíamos skroll en Instagram sabiendo que no funcionaba", cuenta la experta.

A Victoria Martín no le causó ansiedad el parón, todo lo contrario. "Odio las redes sociales, las detesto, sobre todo WhatsApp, y esto me relajó", explica Vicky, que detesta comunicarse con mensajes.

"Esta semana me he dado cuenta de la cantidad de imputs que recibimos y que nos distraen continuamente, eso genera fatiga cognitiva y problemas de atención", revela la psicóloga, que cuenta que muchos de sus pacientes escuchan notificaciones fantasma. "Me vi a mí misma escribiendo SMS por que no podía parar de comunicarme",

Ir al baño con el móvil, hacer deporte sin despegarse de él... Esos son algunos de los síntomas que pueden señalar que se está sufriendo una adicción al teléfono. "Sufrimos FOMO, el miedo a quedarse fuera, que en un tipo de ansiedad social", explica Bárcenas.

En el documental The Social Dilemma (El dilema de las redes, Netflix) hablan los desarrolladores de las aplicaciones más conocidas y sus conclusiones no son muy sanas. "Nosotros somos el producto, no somos los consumidores, todo está diseñado para engañarte y hacer que no salgas de esa aplicación", revela.

Consultar el teléfono antes de dormir y nada más despertarse es uno de los hábitos más nocivos, así que quizá hacerse con un despertador de los de toda la vida puede ser un buen truco para evitarlo. Eso y limitar el tiempo que pasamos mirando las pantallas es clave para "Hay que acotar el uso de las redes, tenemos que intentar estar más conectados con el presente, llamar a nuestros amigos si queremos interactuar e incluso apagar el móvil y mirarse dentro, ese es el mejor antídoto", termina.

