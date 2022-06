El infalible y sensual paso de bachata de Prince Royce: "Queremos verlo otra vez"

Prince Royce // yu, No te pierdas nada

CLASES BAILE EN YU, NO TE PIERDAS NADA

Prince Royce ha arrancado la entrevista con Morgade y Valeria Ros con una anécdota familiar de lo más surrealista. Tiene tres primos: uno se llama Juan José, otro José Juan y el último Hansel José. Alucina.

No ha olvidado lo bien que se lo pasó en nuestro país la última vez que estuvo por aquí. "El jamón ibérico me encanta. Cuando vine hace 10 años solo comí jamón serrano y gyn tonic", recuerda el artista, que se autobautizó como Prince Royce para que en las búsquedas de Google no apareciese siempre el coche cuando lo buscaban a él.

"No era famoso y la gente me miraba en plan, 'quien se cree'. El primer tema salió solo como Royce y el de la disquera dijo que había que meter el Prince", asegura el cantante, que tampoco es muy dado a darse ínfulas de "príncipe". Asegura que no tiene grandes lujos ni camisas de seda con su nombre bordado.

Lo que sí hace es firmar sus canciones como "Royce", una estrategia que prácticamente repiten todos los artistas urbanos del momento. "Antes cantar el nombre no era popular, ahora sí", cuenta antes de reconocer fue uno de los primeros en ponerlo en práctica.

El artista acaba de aterrizar de París de dar su último concierto y mañana viernes estará en el Jardín Botánico de Madrid. Además, hace nada que estrenó la bachata Te Espero junto a María Becerra. "Quería hacerlo con una chica diferente, con una voz diferente, fui a Argentina a grabar el vídeo con ella. Me gusta su flow dark, como misterioso, es una fusión diferente para la bachata", cuenta.

Lo que no sabíamos era que Valeria y Prince tienen algo en común: los dos han vivido en Nueva York. "Yo nací en Nueva York, en el Bronx, pero mis padres son dominicanos", cuenta el artista, que añade que su madre todavía vive en la ciudad de los rascacielos.

Para terminar la entrevista, el artista le ha mostrado a Ana y Valeria su particular paso de bachata, un movimiento de lo más sensual que ha subido la temperatura del plató. "Queremos verlo otra vez", exclama Valeria Ros.

