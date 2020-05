El motivo por el que las Kardashian no se lavan el pelo

La cuarentena está siendo el mejor momento para poner en marcha rutinas de belleza que con el estrés diario no hubiéramos nunca llevado a cabo. Pasar de maquillarse todos los días a no hacerlo permite que la piel respire, se oxigene y se regenere de manera natural. Un par de gotas de crema hidratante y rostro perfecto.

Las Kardashian también han optado por aprovechar el confinamiento para cuidarse, y lo que han hecho es reducir considerablemente el número de veces que se lavan el pelo a la semana. Las hermanas, que están acostumbradas a tintes y peinados día sí día también para sesiones de fotos y alfombras rojas, han querido darle un respiro a su pelo permitiendo que la hidratación natural y los niveles de sebo lo reparen de la manera más inherente.

En una de sus charlas online, Kourtney y Khloé han compartido sus sensaciones capilares durante la pandemia. "Que sepas que te pareces mucho a mí tocándote tanto el pelo", le dice Khloé a Kourtney, a lo que ella responde: "¿Sabes por qué? Se me quedó así después de ducharme, dejarlo secar y dormir con él. ¡Ni siquiera me lo he peinado hoy!".

Poco después la propia Kourtney aseguraba que solo se está lavando el pelo con agua después de hacer ejercicio. Por su parte, Khloe prefiere lavárselo en profundidad al principio de la semana y luego recurrir al champú seco.

El pelo tiene aceites esenciales que reparan el cabello de manera natural, además de ayudar a la piel de la zona a regenerarse sin abusar de productos industriales.