Anabel Pantoja, Joaquín Reyes, Vaquero, Arkano y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (19/05/2020)

¡Conectamos con Joaquín Reyes, que se ha tomado la poción multijugos y se ha convertido en Robert Pattinson, el actor que se hizo popular gracias a la vampírica saga Crepúsculo!

El actor se ha hecho una autosesión de fotos en casa. Él mismo ha elegido el vestuario, se ha montado el set y se ha hecho las fotos... ¡Y el resultado ha dejado a las redes estupefactas! Pattinson asegura que es la belleza natural, reencarnada, de un ángel caído. "Soy una persona solidaria y todo lo que no quiero, antes de tirarlo, se lo doy a los pobres", reconoce. Si es que está claro que cosas en casa sí que le sobran... ¡Además lo tiene todo tirado por el suelo!

"Es un reto hacer de Batman". El actor había sido seleccionado para interpretar a Batman en la próxima película del superhéroe, pero la pandemia lo ha retrasado todo. "Es que claro, luego quién paga las facturas, me tengo que llevar el personaje a casa". Además asegura que no quiere ser un Batman cachas. "El entrenamiento es repetir siempre lo mismo, no hay necesidad. Yo tengo una curva praxiteliana que te cagas".

"A Christopher Nolan no lo entiende nadie", nos cuenta Robert, que asegura que no se entera de nada en los rodajes. "Ni yo ni cualquier actor, los actores movemos la cabeza y suena un sonajero. Pero eso es bueno, si eres muy listo no te puedes dedicar a la interpretación, hay que ser un poco cortimer".

"Yo le gusto a todas las mujeres. Conocí a Maria Teresa de Calcuta y me dio un morreo... No podíamos separarla", explica. "No hay una sola mujer que no sucumba ante mis encantos".

Ana Cardo nos trae una nueva edición de su Diario Millenial... ¿Qué tendrá esta vez entre manos?

Cuando hablamos con Patry Jordán le preguntamos si había visto a Anabel Pantoja haciendo ejercicios con sus vídeos. Dijo que sí y además aseguró que le encantaba, porque lo importante era que la que fomentaba un estilo de vida saludable. La verdad es que sus directos lo han petado en redes, porque muchos se han sentido identificados con ella, que como todo hijo de vecino suda y se queda sin respiración. ¡Es total!

"Hablé con ella y me dice que lo que importa es la intención, así que con eso ya estoy haciendo algo de deporte. Eso sí, yo no sonrío mucho, porque tengo que respirar".

"Siempre termino con un baile de cardio, me encanta, te da adrenalina", nos cuenta, que tiene su propia sección en Sálvame, la 'pantonasarre', como Eva Nasarre.

Pero claro... Además de hacer ejercicio, ¿qué está haciendo esta cuarentena?, ¿ha sucumbido a los bizcochos?, ¿se ha cortado el pelo? "Me corté el flequillo hace un año y no era lo que quería así que no, no me he cortado nada".

"Además me estoy haciendo una chef increíble... Pero el orden en el armario mal. Tengo 53 pantalones que no me caben y 3 que sí", explica.

Nunca es tarde tampoco para ponerse con el inglés, y Anabel Pantoja utiliza la música para aprender palabras y frases básicas. ¡Está triunfando! ¿Se pondría ella modo profe normal? "No, pero si algunas chicas tienen dudas sobre mi peso, o las operaciones que me hago, yo encantada".

"Hay mucha gente a la que le he alegrado la cuarentena, pero ellos también me la han alegrado a mí con sus memes", reconoce.

"Si llego a los dos millones de seguidores me meto en una jaula para ver a los tiburones blancos en el mar", cuenta. ¡Se lo ha prometido a su primo Kiko Rivera!

¿Alguna vez ha salido del gym y no se ha duchado?, ¿cuántas fotos se hace hasta conseguir la buena?, ¿cuál ha sido su sueño más raro? "El otro día soñé que era la mujer de Sergio Ramos", explica.

¿Qué preferiríais que se inventase antes, la vacuna contra el coronavirus o contra los gilipoyas? JJ Vaquero entra en 'yu' para poner las cartas sobre la mesa.

¡Terminamos con el freestyle de Arkano! El rapero nos cuenta que su corazón se ha ilusionado con un nuevo amor, que además puede que sea una celebridad conocida... ¿De quién se tratará? OMG! El rapero intentará darnos unas pistas con un el tema.. "Solo lo diré si acertáis, lo prometo". ¡Atención yusers, os necesitamos!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO