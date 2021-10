Joaquín Reyes es Kristen Stewart: "Me gusta oler a cuco, y a quién no. Si te duchas te quitas matices"

Durante una entrevista reciente con el medio Sunday Times, la actriz Kristen Stewart ha hecho balance de su carrera, y su conclusión es que de las 50 películas que ha hecho, solo un par de ellas son realmente buenas. "He hecho, probablemente, unas cinco películas realmente buenas de... ¿45 o 50? Películas de las que pienso, 'Guau, esa persona ha hecho una obra completamente hermosa'", dijo la actriz en sus polémicas declaraciones. Menos mal que ha venido Joaquín Reyes para aclarárnoslo.

Kristen Stewart es Lady Di en 'Spencer'

"Yo pensaba que era inglesa, porque soy muy mohína, pero he mirado en la Wikipedia y soy californiana, aunque de personalidad no tengo nada que ver. No soy nada surfera, aunque al porro sí le doy", reflexiona la actriz, que se ha metido en la piel de un auténtico mito de Inglaterra, Lady Di, en su último film. "Dicen que los actores se llevan el personaje a casa y es mentira. Allí vas, dices tu frase y luego a la caravana", resume. "Ah, y beber y drogarse", añade.

Con Lady Di tiene más cosas en común de las que creía, sobre todo en la actitud. "Ella estaba como en ayunas siempre, tenía la cara del que se va a hacer un análisis por la mañana", recuerda.

Pero cuidado porque una de las declaraciones de Kristen que más han impactado son en las que mantiene que Robert Pattinson le lamía las axilas durante su relación. "Me gusta oler a cuco, y a quién no. Si te duchas te quitas matices", reconoce la actriz.

Tener éxito, tener dinero... "No te creas que eso es una cosa fácil. Yo no quería ser nada, pero un cazatalentos me vio y ahora me obligan a hacer películas", asegura la joven, recordando sus inicios. "Me levanto a las tres, no abro las ventanas, ni las cortinas, se me caduca la leche... Los homeles tienen muy buena conversación", asegura.

Hay mucha presión para que Stewart interprete al Jocker en la próxima película, ya que Pattinson es el protagonista de la nueva de Batman. "Es un papel muy bonito, si no eres aceptado socialmente no te queda más remedio que odiar a la gente", explica.

Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 48:

