Joaquín Reyes es Mark Zuckerberg: "Me gustaría trabajar en una carpintería de aluminio por un día, ser mediocre"

Antes tenía el pelo rizo "estilo seto" pero ahora se lo ha podado. Recibimos al empresario Mark Zuckerberg, creador de Facebook y uno de los hombres más millonarios del mundo. ¡Joaquín Reyes se ha tomado la poción multijugos!

"Mark es un nombre catalán, los Zuckerberg veraneamos en Sitges", dice el magnate, que asegura que es un auténtico fan de los calçots. "Los hemos hecho transgénicos" , asegura.

El empresario no solo ha estado en el centro de la polémica por las caídas de WhatsApp y Facebook. Frances Haugen, que empezó a trabajar en Facebook en 2006, asegura que la red social siempre se guía por su propio interés, dejando de lado la seguridad de sus usuarios. Además, la joven ha denunciado que nadie que trabaje en la compañía sabe lo que realmente pasa dentro de ella. "Me sentó mal, era una muchacha caucásica, de medina edad, pensábamos que teníamos una buena relación", dice sobre esta "traición" . "Dios sabe que ella tuvo sus tres días de vacaciones", exclama.

Mark Zuckerberg ha tenido movida también por mercadear con los datos de sus clientes. "Me llamaron al despacho del director mundial, dicen que vendí datos de gente y tuve que ir con una carusa que madre mía, y además en ayunas. Tuve que decir que no iba a volver a pasar", dice, arrepentido. "Me gustaría trabajar en una carpintería de aluminio por un día, ser mediocre", explica el empresario, harto de ser asquerosamente millonario.

Sobre la caída de sus servidores principales hace unas semanas, Zuckerberg solo piensa en el dinero que perdió, más de 6.000 millones. "Cuando pierdo dinero, me da flato. Los ricos siempre tenemos ganas de más, nunca es suficiente. El otro día me comí un bollycao con dinero dentro, en vez de chocolate".

Lo que sí que haríamos nosotros es pagar por leer lo que se dice en el grupo de WhatsApp que tienen Zuckerberg, Amancio Ortega, Elon Musk y Bezos, que sale y entra continuamente. "Tiene un carácter muy difícil", explica.

