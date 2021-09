Joaquín Reyes es Nicolas Cage: "Cuando muera me van a embalsamar, aunque la cara ya la tengo embalsamada"

Nicolas Cage es uno de los actores internacionales más conocidos y no hay proyecto que se le resista. Actúa, produce.. "Estoy a tope, todas las caras que puedo poner las pongo, de hecho me cagué encima", dice muy convencido.

En su último proyecto, Pig, se cuenta la historia de un solitario ermitaño que vive con su cerdo y cuyo mundo se derrumba el día en que este desaparece. "Luego por deep face le van a poner mi cara al cerdete", dice el actor, que asegura que sus conversaciones con el animal son muy interesantes.

El actor ha trabajado muchísimo en los últimos años y ahora no deja de estrenar películas. "Fui a Rumanía y un rumano me dio una rama que me dijo que me iba a guiar, y ahora la rama dice con los guiones 'este sí, este no'", revela el intérprete, que dio unas declaraciones muy potentes sobre su último estreno en el cine: "Es una fumada muy gorda".

Nicolas Cage no ha dejado de hacer cosas sorprendentes pese a la pandemia. "Me compré la cabeza de un dinosaurio mongol, luego también me compré una cabeza reducida, la tengo de pisapapeles aunque a veces me pega algún sustillo", cuenta el actor, que por si fuera poco se ha hecho un mausoleo en forma de pirámide para pasar los restos. "Cuando muera me van a embalsamar por el rito egipcio, aunque la cara ya la tengo embalsamada", explica sobre cómo quiere que sea su funeral.

El otro día confundieron a Nicolas Cage con un vagabundo en un restaurante y lo echaron, ¿qué recuerda de ese momento? "Empecé a pegar voces, a buscar peleílla y me oriné encima", asegura el actor, que parece que le da un poco al alpiste.

