Leïti Sene no descarta que le hayan fichado en 'Élite' para "cumplir la cuota": "Necesitaban un negro"

Es joven pero ya despunta como actor y músico. Leïti Sene se sienta en parquecito de yu No te pierda nada para hablar de su papel en Élite y presentar su nuevo tema 'T-Rex'.

Leïti Sene acaba de estrenar T-Rex, un tema que formará parte de su nuevo álbum. "Llevo un año sin sacar nada pero he trabajado mucho, así que ahora lo saco y que fluya", explica el cantante, que nos desvela que lanzará un tema nuevo cada mes de aquí a julio, que saldrá el álbum.

El cantante ha participado en la última temporada de Élite, una de las series más conocidas de Netflix. "La tele ha venido siempre por casualidad", asegura el joven, que no descarta que lo hayan fichado para cumplir la cuota. "Yo creo que fue por el color de piel, necesitaban un negro... Pero aprendo mucho", reconoce el artista, que también nos cuenta que el equipo de la serie se portó muy bien con él porque desde el minuto uno quisieron usar su música como banda sonora. "Salieron dos temas", cuenta.

Leïti Sene no se atreve a enmarcar su música en un solo género. "No creo que sea trap, aunque de alguna manera lo es, pero a la vez no es lo que queremos hacer, aquí hay sol, hay playa, y queremos localizar un poco por ahí", explica.

El artista asegura que aunque ahora está centrado en la música, no descarta volver a actuar. "Si aparece un papel dentro de un tiempo lo haré", dice el artista, que empezó con sus primeras canciones gracias al grupo de baile que tenía cuando era todavía más joven. "Hacíamos batallas, performance callejeras, bailábamos en el Arco del Triunfo...", recuerda.

