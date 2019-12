Loulogio: "Tengo una idea con superhéroes en Alcorcón que me hace mucha gracia, muy cani"

MEJORES AMIGOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Isaac Sánchez, el mismísimo Loulogio, nos habla de su nueva novela gráfica 'Taxus' que define como "Lord of The Rings pero con bichos de aquí". Además le preguntamos sobre la portada del cómic que ha hecho para Marvel. "Lo importante es respetar los trajes originales", explica. Ya le queda poco por hacer... ¿Masterchef quizá? ¿cuál es su superhéroe favorito? "Me gustaría ser La cosa", cuenta.