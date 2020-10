Miriam Rodríguez, sobre 'El Regreso' de La Voz: "Es acústico, más cercano y yo no impongo tanto como los coaches"

¿Cómo ha vivido Miriam Rodríguez su papel como quinta coach en El Regreso de La Voz? "Hay un talentazo que se queda ahí por los nervios, o porque te impone el escenario... Lo bueno del formato es que es acústico, es más cercano, estoy yo que no impongo tanto como los coach", señala. "A mí me hizo aprender mucho a nivel personal".

¿Y cómo funciona El Regreso? "La dinámica irá cambiando según avancen los programas, yo no solo me quedo con gente de las audiciones, sino que cojo gente también de los coaches, ya lo veréis", desvela.

La cantante recibió unas clases de bachata por parte de los concursantes muy fructíferas... ¡Tendrá que ponerlo en práctica cuando abran las discotecas, en 2028! "Tampoco soy yo muy de salida nocturna", confiesa.

En Operación Triunfo la apodaron como 'la leona', así que para ahora para El Regreso... ¿Tiene pensado cambiarse a 'la cebra'? "No, no", bromea.

Y bueno... Uno de los vídeos que más se ha hecho viral en redes es en el que el equipo de La Voz le gasta una broma diciéndole que tenía que volver a repetir todo. ¡Menudo susto! "Ese día llevábamos muchas horas grabando. Eran dos al día, uno por la mañana y otro por la tarde", cuenta.

"Nunca me había planteado presentarme a La Voz, no sé qué pasaría, quién se daría la vuelta y con quién me iría yo", cuenta. "Lo vi toda la vida y me gustó el concepto y el momento academia", dice sobre Operación Triunfo. "Me tiraba más, aunque yo tenía cero esperanza de que el programa volviese después de tantos años".

La cantante nos presenta también su nuevo tema 'No Vuelvas'. "Tiene un mensaje dramático pero es optimista, tengo muy buena relación con Dani Martínez y por eso está él. De manera espontánea queríamos que tuviese un aire cómico, se lo comenté y aceptó. Fue el alma del vídeo", desvela.

El 16 de octubre sale a la venta física su nuevo disco 'La Dirección de tu Suerte', que ya se estrenó en formato digital hace un tiempo. "La reacción del publico fue muy buena al principio". "Era una incertidumbre porque al no saber cuando abren las tiendas no podíamos ponerle fecha a la venta física". "Me siento muy afortunada y agradecida", reconoce.

Sergio Bezos tiene un jueguito un poco "raruno" para Miriam Rodríguez: pondrá vídeos de gente cantando y la artista tendrá que darles algún consejo musical según su perspectiva de coach. "Que se aprenda la letra", dice de la primera participante. Boooom!! "Soy la anticoach", reconoce.

👉 Puedes ver a Miriam Rodríguez en el minuto 30:

