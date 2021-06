Nacha la Macha: "Querer ser artista me salvó del bullying que sufrí por ser marica, gordo y plumero"

Nacha la Macha será pregonera del Orgullo de Madrid de este año junto a un montón de compañeras, pero lo cierto es que ya tuvo este papel hace unos años. "Yo ya di el pregón en Madrid pero no fue oficial, fue el año que se lo dieron a los de MasterChef, la gente se enfadó y al final lo cancelaron, hicieron una cosa no oficial pero fui yo", recuerda la transformista, que considera que este año se hace "un homenaje al mundo del transformismo, nosotras hemos sido las curritas, que las que no cobrábamos nunca, es un homenaje a mi profesión así que muy orgullosa", apunta.

Victoria Martín le pregunta a Nacha si cree que se estén dando pasos hacia la visibilización del colectivo. "La profesión se ha ido profesionalizando, tenemos nuestros fans, yo estoy en teatro, otra en televisión... Antes hacíamos las canciones de Chenoa y Merche y ahora hacemos las nuestras".

Nacha la Macha empezó con el transformismo cuando tenía solo 17 años. "Querer ser artista me salvó del bullying que sufrí por ser marica, gordo y plumero", desvela, añadiendo que siempre tuvo su objetivo muy claro y que esto le ayudó mucho a evadirse. "Me apunté a teatro, llegué a Madrid a poner copas, conocí los bares de transformismo y dije 'yo tengo que estar ahí'", recuerda.

"Yo soy abanderada de las travestis clásicas de los 70, la que corría delante de la policía", dice, apuntando que luego en los 90 la cosa cambió y sus personajes eran por lo general más antipáticos.

Durante la charla con La Húngara, la artista nos ha confirmado que pronto saldrá un tema con Nacha la Macha. "Llevo acosándola dos años, La Húngara me atrapaba, me gustaría ser hetero para que me gustara, me gusta mucho su rollo", revela antes de apuntar que ya se había puesto en contacto con ella antes incluso que C. Tangana.

