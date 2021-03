Nyno Vargas: "El flamenco es lo que yo siento pero soy un artista urbano"

¡Recibimos a Nyno Vargas! El cantante se sienta en nuestro parquecito para hablar de su nuevo tema 'No te enamores', una canción que llega con un videoclip muy sensual. Él no manda flores... ¡Manda puros de chocolate!

Hace muy poco Nyno Vargas vino al programa con Mala Rodríguez, a la que conoció en el mismo estudio cuando grabaron la colaboración. Ahora para 'No te enamores', el cantante se une a RVFV y Maikel de la Calle. "Nos conocíamos de amigos en común, pero coincidimos en un campamento en Tenerife, con un productor", explica.

"A mi me gusta el sol, pero quiero ir a Groenlandia", dice el artista, que no deja de viajar a sitios cálidos: Canarias, Miami... "Siempre intento llevar el flow, un plumas en la playa queda genial, luego te lo quitas", bromea el cantante, que no pasa desapercibido con sus looks.

¿Qué piensa Nyno de las etiquetas en la música? "Yo siempre me he definido como un artista urbano, dentro de lo que es acompañar el flamenco, que es lo que yo siento y con lo que me he criado", explica. "El 90% de la música ahora es urbana".

El artista se unió a Lérica y El Junco para una nueva versión de la mítica 'Hola, Mi Amor', una colaboración que surgió gracias al interés del Junco por sacar un tema nuevo. "El hombre es un fiera de la tecnología", dice sobre El Junco.

El panorama está complicado para los directos y aunque Nyno nos cuenta que están saliendo cosas, el artista reconoce que tiene miedo y que de momento no da nada por sentado. "Es una pena que no se puedan hacer eventos porque ayuda a que la canción crezca".

Terminamos la entrevista con Maya Pixelskaya y nuestro ya mítico juego "la bola y las monedas". ¿Conseguirá Nyno batir el récord de Cepeda?

👉 Puedes ver a Nyno Vargas en el minuto 40:

