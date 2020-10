Mala Rodríguez y Nyno Vargas: "Cuando hay niños delante en los conciertos da cosa decir palabrotas"

¿Cuál fue la inspiración para escribir una canción como 'Toto'? "Todo esto viene por cachondeo, mi manager me dijo 'bueno si no le llames Toto está bien' y ahí dije, ese", cuenta Nyno, que conoció a Mala Rodríguez mucho antes de trabajar con ella. "Yo eso de colaborar con alguien que no conozco o que no me gusta... No lo haría", reconoce el artista.

"Me mandó la música y me hizo mucha gracia la verdad", confiesa Mala Rodríguez. Y cuidado porque Rober Bodegas recuerda un concierto de Mala de hace más de 10 años en su pueblo... "A mi me tocó una época generacional muy rara, no sabía si podía decir palabrotas o no", dice Mala sobre sus inicios sobre los escenarios. "A mí también me pasaba cuando había niños delante", cuenta Nyno sobre sus directos "subidos de tono". "Te autocensuras", dice Mala.

"Yo odiaba la playa y me tiré cuatro meses en Supervivientes, te vuelves un fósil", cuenta el cantante sobre su participación en el programa. ¿Se arrepiente?, ¿volvería?

¡Mala Rodríguez nació un martes 13, día de la mala suerte! ¿Es supersticiosa? "Qué va, me la pela, pero es super guay hablar de los horóscopos".

Les preguntamos qué cosillas se traen entre manos. "Yo estoy haciendo el remix de Hola Nena, eso es lo próximo que quizá salga", cuenta Nyno, que estará también muy bien acompañado por otros artistas. "Yo estoy trabajando en una canción para un álbum de uno de los Major Lazer", desvela Mala Rodríguez.

Terminamos la entrevista con la sección de Ventura y su juego de 'frases célebres'. ¿Quién dijo...?

