Paco León revela que el grupo de WhatsApp de famosos que creó Berto Romero sigue activo: "Parece una comunidad masónica"

¡Super válidos pero repetidores! Paco León y Miren Ibarguren están de vuelta en yu, No te pierdas nada para hablarnos de su película 'Mamá o Papá', pero la verdad es que ya estuvieron de promo aquí hace un tiempo. Sea como sea, ¡nos encanta tenerlos de vuelta!

Miren Ibarguren y Paco León son Mamá y Papá en la película homónima, una comedia con mucho ritmo que cuenta la historia de una pareja que además de divorciarse quiere vivir la oportunidad laboral de su vida. ¿El problema? La custodia de los niños, que ahora que tienen una "nueva vida" son un estorbo. "Se pelean para que los niños se queden con el otro, la gracia es putear a los niños y se vayan con el otro", cuentan los actores, que han coincidido con Alberto Casado en el reparto de la serie: "Alberto es el profesor de nuestros hijos", revelan.

"Rodamos en Canarias con jersey de renos, era una cosa que se tenía que estrenar en Navidad sí o sí" , cuenta Paco León sobre este estreno, que ha llegado un año después de lo previsto. Ha pasado tanto tiempo desde que la rodaron que Miren Ibarguren no recuerda ni sus escenas en la película. "Haces, estudias, olvidas y como no tengo nada de memoria a largo plazo, me veo y digo 'ala mira'", cuenta.

El grupo de WhatsApp que Berto Romero creó en 2019

Sobre los grupos de WhatsApp y el comportamiento de sus integrantes puede escribirse una tesis doctoral. "Yo soy calladito, veo todo pero no participo, tengo FOMO, digo 'a ver si me pierdo algo'", explica León, que asegura que el famoso grupo que creó Berto Romero con un montón de artistas sigue activo. Todo sucedió cuando quiso crear una lista de difusión, pero su poca maña para la tecnología provocó que terminase metiendo a 115 personas en un mismo grupo. ¡Actores, actrices, cantantes y personalidades expuestas sin pudor!

"Yo me fui hace años", asegura Morgade, que ha revelado que al propio Berto le obligaron a permanecer en el grupo para dar conversación porque fue el primero en huir. "Parece una comunidad masónica, con gestos, si alguien salía en una entrega de premios y se tapaba un ojo era como un mensaje, tenemos como códigos", confiesa el actor.

En Mamá o Papá interpretan a un matrimonio a punto de divorciarse que se pelea por librarse de los niños, que en este caso son unos benditos. ¿Cómo recuerdan ellos su infancia? "Yo era muy llorona, llamaban a mi madre en el colegio porque llamaban mucho la atención y lloraba mucho. Me ha venido bien porque ahora de mayor no lloro nada", relata Ibarguren. "Mis padres tenían una charcutería, nos hacían trabajar", añade.

Paco León recuerda que entre él y su hermano, con el que solo se lleva siete meses de diferencia, había bastantes peleíllas de críos. "Mi hermano Alejandro era el malo y yo el bueno", dice antes de confesar que él también tenía que defenderse de alguna manera. "Yo he llegado a pegarle a mi hermano, llorar y que fuese mi madre a pegarle a él", añade.

Esto sin hablar de tics. Paco León se mordía el dedo y se tocaba un pezón e Ibarburen también era fan de llevarse el dedo a la boca. "Tengo un pezón más grande que otro de tocarlo", dice.

