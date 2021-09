Blas Cantó: "Estamos hartos de la típica película americana y me he hecho la mía propia"

Blas Cantó llega a Cuerpos especiales con voz de crooner: "No me sienta bien esto de madrugar". Aunque con esa voz, Eva Soriano no piensa lo mismo.

Y por supuesto empezamos hablando de Americana, su último temazo que no dejamos de poner en Europa FM y que le está dando tantos royalties: "Es una sorpresa porque hacia mucho que no venía tanto a a la radio con mis canciones . Con Eurovisión tuve que parar y ahora con Americana es una energía distinta y estoy muy contento".

Nos ha explicado que Americana iba a salir incluso antes que Universo, el primer tema que presentó para Eurovisión 2020. Pero la exigencia que requiere el certamen, a la que se sumó su cancelación y la nueva edición para 2021, le hizo concentrarse 100% en ello y aplazar el lanzamiento de esta canción.

¿Y de qué habla Americana? Él mismo nos lo explica: "Habla de una historia de amor libre. Estamos hartos y hartas de la típica película americana y me he hecho la mía propia"

Sobre el videoclip, el artista nos explica que se grabó en Rivas-Vaciamadrid, lugar donde vive actualmente. "Lo grabamos en el puente de Arganda, en el cine de verano de Madrid que lo recomiendo muchísimo... Es un vídeo muy estilo de película americana, que es lo que queríamos".

¡Y una vez hecha la promoción musical pasamos al 'sandungeo'! Eva Soriano quiere que Blas le dé consejos para ganar Tu Cara Me Suena, ya que él ganó la quinta edición del programa.

"Tienes que imitar. No solo la voz, todo. Cúrratelo mucho. Segundo consejo, no te quejes, que todo te parezca bien. Yo empecé a rebelarme un poco al final del concurso y hubo gente que se quejó. Y el último consejo es que te lo pases bien. Yo me lo pasé muy bien con Beatriz Luengo, con Yolanda Ramos...

Sobre su amistad con Beatriz Luengo, que se afianzó en el programa, explica que continúa a día de hoy y nos confiesa que Beatriz envía unos audios de WhatsApp larguísimos: "Estrené la velocidad x2 con ella".

¡Y por último un atraquito a los contactos de Blas Cantó! Yolanda Ramos ha sido la escogida para recibir la invitación a Cuerpos especiales de Eva Soriano, a lo que Blas le hace una matización: "Yolanda, en este programa no pagan, que lo sepas".