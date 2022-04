¿Qué pasaría si Almodóvar pegase un bofetón a Pantomima Full en los Goya? "Sería un honor"

Muchas cositas toca comentar este viernes con Álvaro Wasabi en yu, No te pierdas nada. Empezamos por la afasia de Bruce Willis, la enfermedad que le impide seguir desarrollando su carrera en el cine. La jungla de cristal, El sexto sentido... El actor ha sido protagonista de grandes títulos.

Seguimos con "el tema". Todavía no sabemos si la Academia va a sancionar a Will Smith por el bofetón que le dio a Chris Rock tras sus palabras hacia Jada Pink, pero sin duda se ha convertido en el tema más comentado de la semana. "Me quedé dormido, cuando me desperté y lo vi pensé que estaba guionizado", dice Wasabi.

Chris Rock no denunciará a Will Smith ante la policía // GTRES

¿Y qué pasaría si los Pantomima Full presentasen los Goya y de repente subiese Almodóvar o José Coronado a pegarles? "Pues sería un honor", bromean.

"La reacción de Chris Rock es fenomenal", asegura el dúo sobre el humorista, que no quiso denunciar al actor tras la agresión. ¿Lo bueno? Que ha agotado todas las entradas de sus próximos shows de comedia. Menudo temple tuvo sobre el escenario. "La hostia es gorda, eh", añaden.

Como siempre, no podían faltar las recomendaciones de cine y series de Álvaro Wasabi: Morbius, lo nuevo de Marvel y Oscar Isaac en Caballero Luna... Sin olvidar el regreso de Tom Cruise y Top Gun, una peli que "hay que ir a ver al cine". "No tiene CGI, lo pidió Tom, él tiene carnet de piloto", explica Wasabi.

Vuelve a ver a Álvaro Wasabi y Pantomima Full:

