¿Quién es Oscar Isaac? Su mujer, sus dos hijos y qué pasó realmente con Jessica Chastain

Oscar Isaac cumple 20 años delante de las cámaras. El actor guatemalteco de 43 años debutó en 2002 con la película All About the Benjamins, tres años antes de graduarse en la escuela de música y artes escénicas Juilliard de Nueva York.

Allí conoció a Jessica Chastain, a la que le une una estrecha relación que el pasado septiembre despertó muchas sospechas al verlos posar en el Festival de Cine de Venecia. El desfile de los protagonistas de la miniserie Secretos de un matrimonio sobre la alfombra roja fue la sensación de la Mostra. ¡Imposible olvidar ese beso en la axila!

Qué pasó entre Jessica Chastain y Oscar Isaac

El beso, las miradas... ¡todo! dio pie a que muchos viesen en Jessica Chastain y Oscar Isaac algo más que dos compañeros de trabajo.

"Que alguien te mire como Oscar Isaac mira a Jessica Chastain", decían los comentarios que llenaron Twitter los días posteriores a la cita cinematográfica. La realidad es que era una mirada de amigos y así lo contó Chastain en una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert.

“Somos amigos desde hace más de 20 años. Si no ha pasado aún, no va a pasar. Siento decírselo a todo el mundo, porque sé que hay gente muy emocionada con esto”, dijo la intérprete sobre su compañero.

Jessica Chastain aclaró que el vídeo se ve tan pasional porque está grabado en slow motion: "Yo estaba mirando al frente. Ni me di cuenta de lo que él estaba haciendo hasta que los fotógrafos se rieron". "Son mis axilas. Es el poder de mi axila. Ejercen una fuerza muy potente", añadió entre risas la actriz que ya había compartido pantalla con Oscar Isaac en el drama El año más violento de 2014.

Cómo se conocieron Oscar Isaac y su mujer Elvira Lind

La realidad es que Oscar Isaac comparte su vida con la guionista y directora Elvira Lind, con quien se casó en marzo de 2017 tras un año de relación.

No esperaron demasiado porque, como contó el propio actor en una entrevista con GQ Magazine en 2018, Lind es danesa y en ese momento estaba embarazada de su primer hijo. Al no ser ciudadana estadounidense, la relación podía complicarse.

Unos días antes de su boda, la madre de Isaac enfermó y ella se volcó en cuidar a su futura suegra. Eso le dio al actor otra razón más para casarse.

"Vi a Lind cargando a mi hijo, bañando a mi madre enferma; al verla hacer eso, solo pensé: 'Quiero estar con esta persona para siempre jamás'. Y solo quería dar ese paso", dijo el actor, que perdió a su madre poco después. "Mi mamá falleció en febrero, nos casamos en marzo y nuestro hijo nació en abril".

Los dos hijos de Oscar Isaac

Oscar Isaac y Elvira Lind dieron la bienvenida a su primera hijo, al que bautizaron Eugene en recuerdo a la madre del actor (Eugenia), en abril de 2017. Dos años más tarde, en octubre de 2019, nació Mads.

Los inicios de Oscar y Elvira

La pareja se conoce desde 2012 aunque no iniciaron su relación hasta 2016. Coincidieron en una fiesta con motivo del estreno de la película A propósito de Llewyn Davis, protagonizada por Oscar Isaac.

"Estaba sentado en la esquina solo comiendo. Yo era la única persona que comía en la fiesta, y esta chica que terminó, es una directora de documentales, así que obviamente vio al bicho raro y fue directamente a él", contó en una entrevista en NPR.

Pasaron cuatro años hasta que la relación se hizo oficial. En 2016 Oscar Isaac ganó el Premio al Mejor Actor en los Globos de Oro de 2016 y antes de recibirlo se inclinó hacia Lind y le dio un beso. Ya no había dudas.

Renunció a su apellido para triunfar

Isaac no es el apellido del actor, es su segundo nombre. Sus apellidos son Hernández Estrada pero el actor tuvo que prescindir de ellos para poder triunfar.

El intérprete, que nació en la Ciudad de Guatemala y que con cinco meses emigró con su familia a Miami, Florida, cuenta que esta decisión era la única forma de que le diesen papeles no cargados de estereotipos. Los latinos en Hollywood solo interpretaban a gánsteres, narcotraficantes y papeles similares.

“Definitivamente soy latino. Eso es lo que soy. Definitivamente soy latino. Eso es lo que soy. Pero al mismo tiempo, para un actor es como, 'quiero que me contraten no por lo que puedo representar, sino por lo que puedo crear", contó el actor, que en 2015 ganó el Globo de Oro por Show me a hero y que suma títulos como Dune, la saga Star Wars o la miniserie Caballero Luna en la que da vida a personaje más surrealista y extraño de Marvel y que se estrena el próximo 30 de marzo.