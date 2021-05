El regalo de Abraham Mateo por el Día de la Madre: "Casi me rompo el ano ahí arriba"

Abraham Mateo // yu No te pierdas nada

Abraham Mateo lleva casi más tiempo dedicándose a la música que sin dedicarse a ella. El cantante empezó con solo siete años su carrera y reconoce que desde entonces todo ha ido fenomenal. "Estoy cumpliendo muchos sueños, colaborando con muchos artistas, como Jennifer Lopez, Farruko, 50 Cent... Ya son 15 años en la música, que se dice pronto", reflexiona el joven, que grabó su primer disco con solo diez años y ahora está preparando el séptimo de estudio.

Su último estreno es Sanga Zoo, un tema que acumula ya 24 millones de visualizaciones en Youtube. "Siempre ha habido muy buena comunicación con el equipo de Farruko, desde que sacamos Loco Enamorado, que creo que ha sido el mayor éxito que he tenido en mi carrera. Esta es la tercera que saco con él, también hicimos Quiéreme y la combinación es siempre muy efectiva", señala Mateo.

El cantante asegura que esta unión ha sido complicada de realizar a la hora de cuadrar agendas. "Farruko rodó el Puerto Rico, Davido en África. El vídeo es como un mapa mundis. Mi parte la rodé en Tulum con Obrinn", cuenta.

"Estoy produciendo ahora el séptimo disco, porque a mí me gusta producir, pero estoy trabajando de la mano de Tainy, Sky Rompiendo y estoy aprendido muchas cosas. En cuanto a colaboraciones vienen cosas gordas, a la gente creo que le va a gustar", nos adelanta sobre esos proyectos que tiene entre manos.

Su hermano es parte de Lérica y Mateo ha ayudado mucho al dúo con la producción de su música. "Siempre que nos juntamos en el estudio hay una magia brutal", asegura el artista, que también reconoce que a veces tiene que asesorarles aunque se entienden a las mil maravillas. "Ninguna pelea", bromea.

El cantante grabó hace muy porquito una versión de Volver a Amar, un tema del mexicano Cristian Castro que quiso regalarse a su madre por el Día de la Madre. "Es una de sus canciones favoritas en el mundo y se me ocurrió grabársela. Al final de la canción casi me rompo el ano ahí arriba. Christian Castro es que no tiene límites", dice bromeando sobre los agudos del tema.

"A ella le encanta esta música y yo en realidad empecé cantando así más romántico, Alejandro Fernández y todo ese rollo. Le puse mucho sentimiento grabándola", asegura el cantante, que nos ha puesto los dientes largos con lo bien que come en su casa. "Mi padre hace una tortilla espectacular, con cebolla y pimiento. Es droga. Y mi madre hace espaguetis al baño maría. Te los metes en la boca y te dan ganas de llorar", cuenta.

Terminamos con Maya Pixelskaya y nuestro ya clásico juego de la bola y las monedas. El cantante se confiesa como un apasionado de lo videojuegos y asegura que le encantaría hacer la banda sonora de uno, así que... ¿Será capaz de superar el récord de Cepeda?

Puedes ver a Abraham Mateo en el minuto 40:

