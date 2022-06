Rodrigo Santoro: "En 'Sin Límites' lo hice todo, como peleas de espadas, que eran de verdad, no de plástico"

Rodrigo Santoro: "En 'Sin Límites' lo hice todo, como peleas de espada, que eran de verdad, no de plástico" // yu, No te pierdas nada

Es brasileño pero habla el castellano divinamente. Rodrigo Santoro domina cuatro idiomas: ingles, español, italiano y brasileño.

El actor se mete en la piel de Fernando Magallanes en Sin Límites, la serie que narra las aventuras y desventuras de la primera vuelta al mundo en barco. Alvaro Morte es Juan Sebastián Elcano en la nueva ficción de Prime Video. El 10 de junio estará disponible.

Cuanto se trata de interpretar a un personaje histórico no es difícil buscar documentación, dice Morgade. "Bueno, no tanto, era 1500, no hay fotografía ni bluetooth en esa época, pero sí hay una expectativa de la gente", asegura el actor, que cuenta que puede moldear el personaje a su antojo pero "con límites".

El guion le llegó solo tres semanas antes del confinamiento. "Me quedé encerrado con mi familia y con el fantasma de Magallanes, trabajé con una historiadora española, Vanesa de Cruz, me ayudó un montón y hasta me dio el testamento de Magallanes", recuerda. La pena es que no le dejó nada en herencia.

Santono conocía a Álvaro Morte por su papel de El Profesor en La Casa de Papel pero nunca habían trabajado juntos. "La relación entre los personajes es central en la serie, buscamos detallitos, es una relación un poco antagónica pero va creciendo, uno empieza a respetar a otro", asegura. Si tuviese que elegir, a Santoro le hubiese gustado ser Berlín en la ficción de atracos. "No es malo pero tiene algo muy interesante, los villanos son interesantes", dice.

Aunque tiene una residencia fija en Brasil, Santoro tiene también una vivienda en Los Ángeles y quizá compre "algo en Portugal para estar más asentado en Europa", explica. "Toda mi familia es italiana".

A Rodrigo Santoro no le gustan nada las armas, así que cuando le toca coger una pistola en la ficción se prepara mucho. En Westworl tuvo que usarlas y en Sin Límites también. "Me gusta hacer mis stands, los dobles vienen a trabajar y les doy café. Lo hice todo, peleas de espada y todo, pero hay que ensayar. Las espadas eran reales, no de plástico. Al final de la coreo hay un motín en el barco y me lastimé con la escalera", cuenta antes de explicar que Magallanes tenía la pierna izquierda totalemente rota.

Aunque se atreve a hacer sin ayuda las escenas en las que podría usar en doble, en alguna ocasión le han dicho 'basta' por seguridad. "La producción me paró en Los Ángeles de Charlie porque iba en moto, era motocross, y aunque yo sé manejar me dijeron que no", recuerda. La seguridad es lo más importante.

Uno de los grandes enemigos del rodaje fue el calor. "Sufrí mucho con eso, el abrigo era muy peludo y estábamos rodando la escena de Patagonia, de mucho frío, y sudaba con un oso. Un tío de efectos especiales me salvó. Con un tubo de aire acondicionado direccionó el aire y me salvó, además también me dio el efecto Beyoncé", asegura.

Su aprendizaje tras el confinamiento

Igual que a los niños se les manda al rincón de pensar cuando se portan mal, Santoro mantiene que la pandemia nos ha hecho reflexionar a todos.

"Por ejemplo, tengo una hija de cinco años y eso fue una experiencia increíble. Uno quiere ser un padre presente pero están los móviles, el trabajo... Estuve ahí, y saliendo de este lugar de 'yo hablo, tú me escuchas'. Con mi esposa también, porque este tema del patriarcado, el hombre proveedor... Y compartimos lo que hacer. Hice un montón de cosas que no había hecho antes y fue un aprendizaje increíble, muy bonito", explica.

