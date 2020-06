Silvia Abril: "Si me dejan presentar los Goya por Zoom acepto, a Andreu le he propuesto sexo por ahí"

La humorista Silvia Abril nos presenta su nuevo proyecto, la película Super Agente Makey, que llega a los 'auto cines' el próximo 17 de julio. "¿Tú me ves a mi haciendo a mi de policía? ¡Pues sí!", exclama la actriz.

En la peli hay acción, intriga, risas... ¡Y mucho viento en el rodaje! "La noche en la que rodamos una escena de discoteca había tanto viento que temimos por nuestras vidas. Iba todo el equipo con gafas de bucear y pasamontañas, nadie sabia quién era quién. La arena se nos metía por todos lados. Yo pensé 'esto lo van a tener que tirar a la basura' y lo salvaron", cuenta.

"Yo en el cine lo vivo mucho, puedo estar tres días llorando. Me acuerdo de llorar como una foca liberada en una sala de cine. Tiene un poder sobre mí... Que me da todo igual", se sincera. Lo cierto es que hay actores y actrices que se quedan a ver sus estrenos y otros que se van al bar porque no les gusta verse... ¿Ella de qué equipo es? "No, yo ya me puedo ver, evidentemente somos muy críticos los actores con nosotros mismos, pero ya sobrevivo a eso".

¿Tienen ya pensado Andreu Buenafuente y ella cómo van a presentar la próxima gala de los Goya? La ceremonia no ha podido celebrarse este pasado febrero por la crisis del covid así que... ¿Han pensado ya en la próxima edición?. "Si me dejan presentar los Goya por Zoom acepto, es comodísimo, a Andreu le he propuesto sexo por Zoom", bromea. "No sabes los ensayos que hice el año pasado para enseñar ese trozo de culo, genera mucho estrés presentar los Goya, si es por Zoom, acepto".

