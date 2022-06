Skechi presenta su nuevo hit 'Puntos Tácticos', el tercer single de su disco 'El Jugador'

Lo definen como uno de los artistas de reggaetón más innovadores. Él es Skechi, y tiene temas para perrear hasta el suelo. El madrileño de Colmenarejo ha venido a yu, No te pierdas nada para contarle a Pantomima Full su próximo lanzamiento.

Skechi (Skechito para los amigos) presenta Puntos Tácticos, el tercer adelanto de su disco El Jugador, que verá la luz el próximo 24 de junio. El primer hit que conocemos del disco fue Tu llamado ft Delgao y el segundo Milano con MVP.

Pantomima Full no ha dudado en preguntar al cantante si pide opinión a su entorno cuando compone. “Cuando hago una demo lo primero que hago es enseñárselo a mi gente para que me den su opinión. Son gente sincera, y si me tienen que decir algo que no le gusta me lo dicen y eso lo agradezco mucho, pero también hay que saber de quién rodearse”, ha señalado.

Su canción más personal

El artista ha confesado que su tema más personal hasta la fecha es Milano, porque ha sido la canción en la que más se ha abierto durante el proceso de creación. “Yo creo que es bonito abrirse porque al final es una forma de conectar con tus oyentes”, ha explicado.

“Quieren saber cuánto más de ti mejor, y cuando les estas dando algo más personal, conectas de una forma más íntima con ellos. No siempre es fácil y posible escribir sobre tu vida porque al final escribiría de lo mismo… pero en Milano pasaron cositas”, confiesa Skechi sobre su música.

Posible colaboración con un artista italiano

Nuestros presentadores le han preguntado a Skechi en qué país le gustaría actuar, y él no ha dudado en su respuesta: “Italia, me hace ilusión ir a Milano. He estado en estudio con Astol, tengo con él una demo que seguro que algún día sale”, una grata sorpresa, sobre todo ahora que los España ft Italia están a la última.

Eso sí, el cantante ha recalcado que él no cantaría en italiano, sino en español. “Lo bonito de un junte es que la gente de Italia entienda el italiano y las de España el español”.

Por qué El Jugador

Los presentadores se han preguntado si el título de su disco tiene algo que ver con el fútbol, a lo que Skechi ha respondido que no. “Podéis ver que es un álbum que va variando en los géneros, no es solo reggaetón. El jugador soy yo”, contaba entre risas.

Aunque no tenga nada que ver con el fútbol, Skechi sí que ha contado que practicaba este deporte en el Colmenarejo, el equipo de su pueblo. “Yo creo que en mi pueblo me quieren pero soy uno más, yo quiero que siga siendo todo igual que cuando era un chaval y jugaba en el Colmenarejo al futbol”.

Su faceta menos romántica

Pese a que sus letras suelen tratar de temas amorosos él no es muy romántico: nunca ha regalado flores a una chica, excepto a su madre, que una vez le regaló un bonsai. Eso sí, le gustaría que le hicieran una declaración de amor en toda regla. “A mí me gustaría que se me declarasen a mi ¿Por qué siempre tiene que ser el chico?”, señala el cantante al final de su entrevista.

