"Solo estábamos vestidas de cintura para arriba": Andrea Duro, Ana Polvorrosa y el rodaje de 'Con quien viajas'

¿Quién no ha hecho un viaje compartido con desconocidos? Hace ya años que Blablacar llegó a nuestras vidas para quedarse y aunque Andrea Duro y Ana Polvorrosa no la han utilizado nunca en su vida real, la peli que protagonizan, Con quien viajas, narra un viaje muy particular que poco a poco se convierte en una odisea. "Empieza como una comedia y luego se transforma en un thriller", asegura Polvorrosa.

¿Y esos viajes interminables en los que los acompañantes no dejan de hablar?, ¿cómo los llevan? "Hay días que estoy parlanchina y no me callo y otros que no quiero hablar con nadie", dice Polvorrosa, que tiene estrategias para huir de los que te dan la chapa. "La llamada falsa", apunta Andrea Duro, que sufre con la cobertura de los ascensores.

"Conducir me estresa muchísimo", dice Andrea, que asegura que está mucho más feliz desde que ha vendido su coche. "Yo también", cuenta Polvorrosa, que ha coincidido de manera espontánea con su compañera de reparto.

Y claro... ¿Cómo es rodar una película entera dentro de un coche? "Fueron muchas horas, salíamos y era como que respirábamos, y en realidad el plató era un croma verde", apunta Polvorrosa. "Hacía mucho frío, era enero, y nos dejábamos los pantalones, las botas... Solo estábamos vestidas de cintura para arriba", dice Duro. "Abajo había mantas, caramelos, botellas de agua... En la parte de abajo del coche había de todo", recuerda Polvorrosa.

Terminamos la entrevista con un test muy particular para estas dos actrices. ¿Se comen la última croqueta de la ración?, ¿siguen usando expresiones de los 90?, ¿cuántos bolis que no han comprado ellas tienen en casa?

Puedes ver a Ana Polvorrosa y Andrea Duro en el minuto 24:

