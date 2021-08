Andrea Duro confirma su relación con Ale Galán, el número 1 de pádel

El que se preveía como el verano de "soltera" de Andrea Duro, tras su ruptura con Juan Betancourt —al que solo le ha dedicado buenas palabras— parece que no lo está siendo tanto.

Mientras que parece que su ex ha encontrado de nuevo el amor en la tenista Paula Badosa, Andrea está disfrutando de unas merecidas vacaciones en las paradisíacas playas menorquinas junto a Ale Galán, el jugador de pádel número uno del ránking World Padel Tour.

Así lo ha confirmado la propia Andrea publicando a través de Instagram Stories una polaroid del deportista de 25 años en bañador junto a un corazón.

Por su parte, Alejandro no ha compartido ninguna imagen de la actriz pero sí le ha dedicado bonitos mensajes en redes sociales. "Qué bonita eres y qué guerra me has dado. En mi vida he caminado tanto para llegar a una playa". Ha escrito junto a un selfie en la preciosa cala Escorxada.