El verano que Mariam Hernández fue gogó en Ibiza mientras Lorena Castell repartía flyers en la playa

Oh mami cuenta la historia de tres amigas que después de ser madres deciden abrir una tienda de cupcakes que no es lo que parece. "No funciona, las cuentas no salen y mi personaje, Maribel, conoce a un hombre que hace masajes especiales. Se obsesiona, sale de la depresión y decide que lo que tiene que hacer es abrir un negocio un tanto especial en la trastienda de la pastelería. Entonces van pasando por ahí todas las vecinas del barrio, las mayores, las jóvenes...", adelanta la actriz sobre esta comedia. "Y todo el mundo se pone de muy buen humor".

La actriz asegura que la obra no es una comedia al uso. "Detrás hay un canto a la libertad, tres mujeres que deciden coger las riendas de su vida. Da igual que tengas hijos, que tengas una hipoteca", reflexiona.

Las mascarillas ya no dejan ver las sonrisas del público en el teatro, pero hay otras maneras de saber que la gente disfruta. "Los coditos, los hombros arriba, se tocan...", cuenta la actriz.

Y hablando de maternidad y giros de vida... ¿Cómo lleva Mariam Hernández su papel de madre soltera? "He hecho malabares, he tenido babysiter, me ha dejado tirada... Me he tenido que llevar a mi hija a los rodajes, en la Sierra con cuarenta grados, porque soy del club de las malas madres, de las que quieren trabajar". Esto todo sin mencionar a todos aquellos que le siguen preguntando por el padre de su hija cuando Mariam Hernández es madre soltera por elección. "Se llama Nahla, significa el agua de la vida, el primer sorbo de agua del desierto", explica.

Es amiga de Lorena Castell, a la que conoció en clases de interpretación y con la que se fue a trabajar un verano a Ibiza para pagar su formación. "Yo era gogó en Amnesia, me compraba la ropa en la calle Hortaleza y Lorena iba por la calle repartiendo flyers para que la gente fuese a la discoteca", recuerda.

¿Al cielo o al infierno? Terminamos la entrevista poniendo a la actriz unos supuestos para determinar si iría al cielo o al infierno.

Puedes ver a Mariam Hernández en el minuto 26:

