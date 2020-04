Ibai Gómez, Victoria Martín, Cheeto, Vaquero y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (6/04/2020)

Ibai Gómez en 'yu' / yu, no te pierdas nada

Empezamos el programa del lunes hablando de la influencer Miranda Makaroff, que la ha liado un poquito en las redes diciendo que "curarse a sí mismo" es posible a través de la mente, además de asegurar que las vacunas no sirven para nada... ¡Por Dios!

¡Invitado de Oro! Ibai Gómez, jugador del Athletic Club, entra en Vodafone yu para contarnos cómo lleva los "entrenamientos confinados". ¿Habrá roto alguna lámpara de un balonazo? "No puedo tener queja, yo tengo espacio suficiente para entrenar".

Ahora La final de la Copa del Rey, que debía jugar el Athletic contra la Real Sociedad, se ha parado por la situación del coronavirus y de momento los jugadores no conocen el futuro de la competición. "No sabemos nada, pero la final habrá que jugarla, cuando sea, pero hay que jugarla".

Sergio Bezos le pregunta si es posible hacerlo a través del FIFA, pero es que en el torneo de Ibai Llanos no le fue muy bien al club de Bilbao. "Se puso muy serio ese campeonato, jugó Guruzeta y perdimos". ¡Lo narró el mismísimo Manolo Lama!

"Al principio llevaba bastante mal las críticas de las redes sociales, sobre todo cuando llegué a la primera división, pero poco a poco lo he llevado mejor y ahora ya no me importa. Además está el botón de silenciar, que es una maravilla", explica.

El jugador es muy fan de los directos de Instagram... ¿Estará pensando en hacerse influencer o youtuber? "Me gustan las redes y me gusta enseñar lo que me va bien para entrenar y para cuidar la salud". ¡Si hasta sube recetas de comidas saludables! "Tengo un par de restaurantes en Madrid, me encanta el tema de la cocina saludable".

¡Pero tú 'Pa qué quieres saber eso'! Fox, nuestra misteriosa voz en off, suelta preguntas random a lo loco para que Ibai Gómez e Iñaki Urrutia respondan lo primero que se les venga a la cabeza. ¿A quién echan de menos en la cuarentena?, ¿se arrepienten de algo?, ¿quién era su crush de pequeños?

¡Sin miedo ni vergüenza! Ana Soy Cardo nos actualiza su estado de ánimo durante la cuarentena en una nueva entrega de 'Diario de una Millenial'. ¿Habrá conseguido hacer amigos en su comunidad de vecinos?, ¿será que insinuarse con dinero no es un buen método? Igual es eso...

¡Es nuestra embajadora del odio, no entendemos cómo no está en la cárcel! Recibimos a Victoria Martín, que lleva 3 semanas confinada en casa viendo gente asquerosa citar frases de Melendi para motivarse. "Y eso me da mucho asco" ¡Empezamos fuerte!

Además Victoria Martin de esos "influencers" que se han atrevido a comprarse un perro para pasear y poder salir durante la cuarentena. ¡Pero WTF! "Ahora los influencers que antes enseñaban sus eventos tienen que hablar, y se nota que no... Que no". ¡Y mejor lo dejamos ahí!

"Luego está el tema de las videollamadas, esto me toca un poco los cojones, hablo con gente a la que antes no le cogía el teléfono, no lo entiendo". ¡¡El drama de la cuarenta!!

¡Nueva entrega de 4 y medio son 5! Sergio Bezos tiene legitimidad total para dar clase y hoy toca lección especial. ¿Qué pasó el 2 de mayo? ¡Atención que Bezos no deja pasar una y pone negativos a dolor!

Señor Cheeto nos cuenta la historia más loca de la cuarentena. Un hombre con coronavirus escapando de la policía, metiéndose en el edificio del clan gitano enemigo... ¡Muy loco todo! "La Policía fue detrás de él y descubrieron allí 15 millones de matas de marihuana, todo para cortar". ¡Juego de porros total, muy heavy, y todo real!

¡El lunes es un poquito más viernes cuando viene JJ Vaquero! El humorista nos cuenta que hizo la prueba para entrar en MasterChef Celebrity, y parece ser que dio la talla... ¡Porque verlo no lo hemos visto! ¡Igual tiene más papeletas para entrar en el Junior!

"Hice las pruebas para MasterChef Celebrity y al final me cogieron para Me Resbala, flipa". ¡Menudo plot twist! "Batí una cosa y metí la batidora sin desenchufar en la pila, así que electrocuté a El Monaguillo sin querer".

Vaquero nos habla también de las cosas buenas que le está dando la cuarentena: el arrepentimiento. "Pido perdón por haber pisado tan poco mi casa, mi perro aprendió a arreglar las plantas". "También pido perdón por mear en la ducha", reflexiona. "¡Pues a mi eso tampoco me parece mal!", dice Urrutia.

No podía pasar un día sin que Vaquero le cantase a Morgade su canción del enamoramiento... "Desde que estás en yu, hasta los fachas se han olvidado de Dani Mateo". ¡Piropazo!

