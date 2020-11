Victoria Martín, contra el "humor sano": "Los que se esfuerzan en que no creas que son una mierda, son los más ratas"

Eso sí, lo que peor lleva y le pone muy nerviosa es la gente que dice que hace "humor sano"... ¡Y para demostrarlo nos trae un sketch un tanto grimoso! "Esta gente que va de neutral y que dice que la risa es la salida... La risa no es ninguna salida". Frases como "barra libre de humor" o "se puede hacer humor de otra cosa" cuando algo no gusta... ¡Qué bajón!

"Alexandra Pereira me cae muy bien pero no estoy de acuerdo con los últimos stories que ha subido", explica Victoria. ¡Es casi terrorismo! "He creado una versión perfeccionada de mi, y eso no es realista, yo también tengo poros y mal humor", contaba en los vídeos... ¡Pero es que lo raro seria que no tuviera poros! "Qué versión real, qué dice...", exclama Victoria, que no puede más con tanta tontería.

