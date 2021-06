Vin Diesel (Joaquín Reyes): "Hubo años que me quitaba la camiseta en Semana Santa y no me la ponía hasta otoño"

Vin Diesel es el ultimo actor que pasa por el parquecito de yu antes de las vacaciones de verano. Joaquín Reyes quería cerrar la temporada por todo lo alto y para ello se ha traído a uno de los protagonistas de la conocida saga Fast and Furious.

"Ahora mismo estoy un poco constipado, en la última película ya no me quito tanto la camiseta. Había años que me quitaba la camiseta en Semana Santa y no me la volvía a poner hasta otoño, ahora me la tengo que dejar porque estoy un poco trofollo", explica el actor, que nos cuenta que tampoco puede haber ningún pelirrojo en el equipo de rodaje porque si no se pone muy nervioso.

La novena entrega de Fast and Furious ha sido todo un taquillazo en Estados Unidos. "Vamos por la nueve porque nos dimos cuenta de que había mucho que contar, había matices y la gente merece saber", explica. "Para la 12 lo dejo, así que va a haber otras tres más", dice antes de asegurar que le encantaría protagonizar el musical. "Que los coches abran el capó y canten", dice, entusiasmado. "Fast and Furiuos lo que dice es que todo es posible en la vida si tienes un buen coche, no un Dacia, que es otra cosa", sentencia.

¿Qué nos puede decir de su supuesta rivalidad con La Roca? "Somos como el Ella Baila Sola de Fast and Furious, tenemos que tener los mismos planos", cuenta un tanto molesto. "Primero estaba yo y luego llegó él, el personaje de la Roca no hacía falta".

