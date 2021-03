Ylenia le dice "hasta nunqui" a los infieles y se sincera sobre la inseguridad

Una persona que no puede hacerte la bomba de humo porque ella misma ha inventado su propia manera de despedirse... ¡Hasta nunqui! Recibimos a Ylenia Santana, nuestra diosa de la sabiduría.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Ylenia en yu / yu, No te pierdas nada

Ylenia Santana estrenó la semana pasada su consultorio y cuidado porque los yusers han reaccionado... ¿Cómo se lo han tomado? "A ver si mejora el yu con Ylenia" era uno de los mensajes que nos han dejado... Ejem... Ejem... ¡Parece que les gusta! 😂

"Los consejos que doy a la gente también son para mi misma, a ver si me los aplico", dice Ylenia, que esta semana es la última esperanza de una chica que está "roneando" con un chaval que no deja de retomar la relación con su ex... ¿Qué puede hacer? También recibimos la consulta de un chaval que parece que se ha tragado a la propia Ylenia... ¡Hablan igual! ¡Menudos fans que tiene la de Benidorm!

"¿Cómo hago para quererme yo mismo tal y como soy?", pregunta un joven. "La inseguridad está presente en la vida de muchas personas, me incluyo. Entonces, tú te tienes que enfocar en tus virtudes, no en tus defectos. Primero enamórate de tus virtudes y eso hará que poco a poco puedas ir quitándote los defectos que crees que tienes", le dice Ylenia, que sabe bien lo difícil que es valorarse a uno mismo. "Yo puedo estar en el 10 o el 0. Yo soy muy de extremos, a veces digo es que 'soy la ostia' y otras veces solo veo lo malo y estoy a 0", reconoce.

¿Sobre perdonar los cuernos, qué nos puede decir? "Yo le diría hasta nunqui", dice muy convencida. ¿Y alguna vez se ha puesto celosa por un 'me gusta' en las redes? "Ojos que no ven, corazón que no siente, pero si ya él es así desde un principio, hay que aceptarlo como es", aconseja.

Ya sabes, si quieres pedirle consejo a Ylenia... ¡Mensaje, vídeo o nota de voz al número 662 250 950! 📲

