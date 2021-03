La Young: "Hice el remix de 'Como Estrellas' con Omar Montes por cómo es él como persona"

LA Young nos cuenta el próximo 26 de marzo sale a luz el remix de Como Estrellas, un tema que ha grabado con Omar Montes. "El remix me lo ha pedido todo el mundo pero lo he hecho con él por un tema personal, por cómo es como persona", explica.

"Siempre me he llevado bien con todo el mundo, y la gente compartía la canción, y se hizo una bola por el boca a boca... La canción lleva fuera un año", nos cuenta sobre el tema original, que ha conseguido el doble disco de Platino. ¡Rober Bodegas le ha hecho la entrega en directo!

"Yo sabía que lo iba a pegar en la música pero ni con esta canción ni de esta manera", reconoce el joven, que nos cuenta que hizo su primer tema hace cinco años, después de una operación de oído. "Fui al conservatorio, mi madre me enseñó a tocar la guitarra...", cuenta. "Tuve una movida de pequeño y no podía oír, y cuando me operaron y pude oír me puse con ello".

El tema que sí se estrena ahora es Más que Palabras, un reggaeton con un poquito de indirecta... "Cuando empecé a cantar subía vídeos improvisando rap, pero a mi la vida me dijo 'tú tienes que cantar bonito".

"Eres lo que escuchas, y si escuchas cosas bonitas... Yo lo hago para que la gente lo goce", reconoce antes de admitir que como se ha criado con reggaeton era inevitable que hubiese un cambio de estilo.

Terminamos la entrevista con Ventura, que saca su faceta de 'pitoniso' para echarle las cartas al cantante y saber cómo le va a ir en el futuro, tanto en la salud, como en el amor... ¡Atentos!

