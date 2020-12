Selecta: "Cuando curro para otros son ellos los que deciden, en mi disco se me puede ir la olla"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Selecta en yu / yu, No te pierdas nada

El artista comenzó su carrera haciendo mezclas, pinchando en salas como Pol Select... ¡Y ahora saca su segundo disco! El primero fue junto a Recycled J.

¿Cómo fueron los inicios en la música? "Antes estudiaba y ahora me he dedicado a esto, pero es cierto que los comienzos fueron difíciles. Se lo agradezco mucho a mis padres, ellos me facilitaron el poder quedarme en Madrid a trabajar y seguir conociendo gente", reconoce. "Pero ya gracias a dios desde hace 4 o cinco años, cero desempleo", cuenta.

Una de las canciones de este álbum es 'Tu nombre', un tema "interpretable" que ha gustado mucho a sus fans. "Toda la gente con la que he querido colaborar no me ha puesto trabas", explica. "Todo el mundo se ha involucrado mucho".

¿Cambia mucho las canciones cuando produce música para otros? "Cuando curro para otros ellos son los que deciden, en mi disco se me puede ir la olla", explica.

¿Y porqué eligió 'El Niño' como título? "Siempre me han llamado mucho 'El Niño', porque soy bajito, y también bakala, mi hermano era un radical y yo heredaba su ropa", cuenta.

👉 Puedes ver a Selecta en el minuto 28:

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.