Moderna de Pueblo, Fran Perea, Canco Rodriguez, Asier Etxeandia y más estarán en 'yu, no te pierdas nada'

Se han cumplido ya seis años desde que Sebastián Yatra estrenó su primer tema, El Psicólogo. El cantante, y asesor de Pablo López en La Voz de Antena 3, comenzaba así una carrera musical que le ha llevado hasta 'yu, no te pierdas nada', ¡el programa más surrealista de la radio! Y si no que se lo digan al cantante... al que no le quedó otro remedio que someterse a la terapia de nuestro "psicólogo", el Dr. Ventura: "A parte de mucho sexo, ¿qué te gusta hacer cuando tienes un rato libre?". ¿Tangas de hilo? ¿Abuelas tuertas? ¿Posición favorita para jugar "al padel"? ¿Cuál será el diagnóstico?