Las Hormigas: "Si la Tierra es plana acabamos con el Coronavirus en un día, tiramos a los chinos al abismo"

"A lo mejor quería bajar porque se había dejado el móvil para sacar una foto", teorizan. "Si la Tierra es plana acabamos con el Coronavirus en un día", dice Marron. ¡Y cuidado porque tiene una buena teoría!

¿Y qué tienen que decir las Hormigas de la primera red social en la que no hay personas? "Si alguien me sigue sabrá lo mal que llevo mis redes", dice Juan. "Con menos de 3 millones de seguidores no te da para tener un 'lleva redes'", dice Marron, que parece que no sabe lo que es un community manager.

¿Y qué es eso de que ha fotos porno de Damián por internet?, ¿seguro que es un montaje? "¿Me estáis diciendo que alguien ha hecho un montaje de Damián desnudo para ayudar a otros a aliviarse?", se pregunta Bezos, flipando.

"Si os gustáis pos liaros". Ese es uno de los gafittis que analizamos hoy en 'emosido engañados'. "Seguro que lo ha escrito Fani", dicen. ¡Pues igual sí!

