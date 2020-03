Isa Calderón, Lucía Lijtmaer, Bad Reyes Bunny, Las Hormigas y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (04/03/2020)

¡Twitter tendrá sus propios stories! ¿Se convertirá definitivamente en un bar a las 4 de la mañana con gente insultándose?

Las Hormigas Juan, Damián y Marron se sientan en el sofá de yu muy pegaditos, arriesgándose a contagiarse el coronavirus si alguno lo estuviese incubando... ¡Miedo!

Les ponemos a Las Hormigas el Godzilla Challenge, el reto para raperar como Eminem... ¡Nivel profesional! Más de 200 palabras en 30 segundos. "Eminem es muy crack en inglés, pero en español....".

También hablamos del joven youtuber que llenó de bolitas de gel su baño y ha atascado todas las tuberías de su pueblo... ¡Una locura! Con las Hormigas no se sabe cómo, pero siempre terminan hablando de cacas... ¿Y lo de que ahora se podrá aprobar bachiller aunque tengas una asignatura suspensa? "Los médicos viven como si supieran de lo que hablan, ellos tampoco se acuerdan de lo que han estudiado en la facultad".

Damián sigue empeñado en demostrar que el terraplanismo es una tontería, pero su amigo terraplanista no deja de darle argumentos y teorías, como que no se puede dar la vuelta al mundo en un avión de norte a sur. Nosotros no somos pilotos, pero como nos gusta opinar de todo... Pues lo comentamos. ¡Por qué no!

¡Dos presentadoras muy molonas! Lucía Lijtmaer e Isa Calderón son las responsables de 'Deforme Semanal', un programa social y cultural donde se habla de feminismo, se hacen chistes y en fin... ¡Un poco de todo!

Entrevistaron a Pablo Iglesias y claro... ¡Les tenemos que preguntar cómo fue! "Su rompehielos es hablar de series", nos cuentan. ¿Y tienen líneas rojas con los entrevistados? "Fascistas no, ultraderecha nada, para nosotras no existen".

Isa Calderón empezó hace años con sus 'Reviews Fuertecitas', donde criticaba el papel de las mujeres en el cine de Hollywood, donde están relegadas a ser mujeres, hermanas, madres... ¡Pero poco protagonistas! ¿Y porqué Lucía tiene Wikipedia e Isa Calderón no? ¡Se la hacemos!

Joaquín Reyes nos trae a hoy a Bad Bunny, que ha venido desde algún punto de su gira mundial... ¡Que no tiene fin! El humorista se transforma en el reggaetonero, que es un artista global de la música urbana... ¡Pero muy educado! "Yo pido los porros por favor".

Bad Bunny nos habla de la 'total fucking rythm', algo como "sin ti yo estoy mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor"... ¡Rimar así sí que es fácil! El artista viene dispuesto a desvelar los secretos más locos de la música, pero Morgade le pregunta por su nuevo disco 'YHLQMDLG'... "En el contrato de reggaetoneros pone que tenemos que decir palabrotas", dice.

Además el reggaetonero fue al show de Jimmy Fallon con un look muy llamativo... "Mi primo me retó a ir así". Y bueno su relación con Rosalía parece que está en el aire...En algún momento se les relacionó íntimamente... ¿Qué hay de cierto en eso? "Lo hicimos a través de un biombo". "Por convenio tengo que hacer 5 veces al día el amor, por eso hay una ventanilla, un biombo...". ¡Se entiende, ok!

"A veces no tengo ganas de hacer el amor, ni de perrear, veo un culo y se me hace cuesta arriba", dice. ¡No está feliz Bad Bunny! "Por fuera río, por dentro lloro, y eso que a los españoles no os distingo". Dinero, joyas, coches... "Me compré 4 Dacias iguales, aunque yo no conduzco".

¡Arkano is in da house! El rapero viene acompañado de la freestyler Lucía NG para rapear contra el odio en las redes.

¡Sergio Bezos diciendo tonterías! Nos metemos en las entrañas de Facebook para descubrir cómo se comunican los seres humanos en los grupos de la red social. ¡Mucho más loco de lo que parece, prometido!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO