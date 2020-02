Netta, Lorena Castell, Arkano, JJ Vaquero y más en 'yu, no te pierdas nada' (26/02/2020)

Hoy tendremos cosas random con Lorena Castell , Fox sale por la calle a repartir euros, Diego Fabiano no trae su ensalada de rarezas, JJ Vaquero nos cuenta y nos chistecitos y Arkano rapea contra el odio y hate de las redes. ¡Además hoy nos visita Netta , la cantante israelí que ganó Eurovisión en 2018! Todo bajo la supervisión de Ana Morgade, Sergio Bezos e Iñaki Urrutia.

Netta en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

¡Imposible que sea más random! Lorena Castell ha traído ensalada para que el equipo empiece a comer sano pero... ¡Resulta que la ha robado!

Castell nos habla de la polémica de Justin Bieber con Cara Delevingne, a la que dijo que "no conocía", pero realmente sí conoce... El cantante acudió al programa de James Corden y allí jugó con el presentador al reto de 'contestar a una pregunta incómoda' o 'comerse algo asqueroso', y como Justin no quería comerse un 'pene de toro', le tocó ordenar a las mejores amigas de su mujer Hailey Bieber en orden de afinidad. A Cara Delevingne la puso de última y claro... ¡La modelo se ha enfadado! La joven publicó unas imágenes con Justin en su Instagram para demostrar que se conocen hace tiempo y además asegura que Justin la tiene bloqueada en la red social. ¡Mucho mucho salseo!

Además Lorena Castell reconoce su 'diógenes digital' y nos trae unas curiosidades sobre los pingüinos para fascinar a cualquier animalista. "Como viven en sitios solitarios no suelen tener miedo", dice.

¡Lo mismo te cambia un nórdico que te gana Eurovisión! Netta lleva solo 16 horas en España, pero le ha ha dado tiempo a aprender un poquito de español. La artista nos presenta su nuevo tema, 'Ricki Lake', que llega con un videoclip lleno de colores y surrealismo. "La canción es la respuesta, habla mucho de las redes sociales, donde todos intentamos parecer geniales, no nos muestran verdaderos", dice. "Las redes sociales no somos nosotros", cuenta. "Debemos comunicar más verdad".

¿Y porqué se llama Ricki Lake la canción? La cantante nos habla de la dualidad de la comida rápida, que parece muy apetitosa y llena muy rápido, pero luego te deja un vacío enorme. ¿Y cómo le ha cambiado la vida ser la ganadora de Eurovisión? "Me han dado un ticket dorado para que me conozcan en toda Europa", reconoce. "No solo a mujeres, 'Toy' era para empoderar a todo el mundo".

Le preguntamos por su paseo con el Príncipe Guillermo, que cuando visitó Israel habló con la cantante de los cambios políticos y sociales. "Parece un buen chico", dice. ¡Y se tomaron una Fanta!

¡Le ponemos el tema de Blas Cantó que representará este año a España en Eurovisión! ¿Qué le parece 'Universo'? "Es muy fuerte vocalmente", dice. "El escenario de Eurovisión es muy fuerte, si no tienes mucha voz impone mucho", cuenta.

El surrealismo se ha colado en la entrevista cuando le hemos enseñado nuestro 'Cómeme el Donut' y 'A toda mecha' de SJK. "Quiero colaborar con ellos", dijo sobre los niños de Los Serrano. ¡Qué fuerte!

¡Una persona a la que salvaríamos de cualquier incendio, pero es que los provoca todos! Fox sale un día más a la calle con el mejor concurso de la radio televisión española, 'Por un Euro'. ¿Qué es mejor, el K-POP o el Mago pop?

Arkano vuelve a 'yu, no te pierdas nada' para combatir el odio de las redes con humor. ¡Así es el hahahate de Vodafone yu!

Diego Fabiano no renuncia a sus sueños y nos trae el tercer episodio del 'fun fiction' protagonizado por Ana Morgade y Rosalía. A la cantante de 'Malamente' le ha desaparecido un Grammy y la humorista la está ayudando a recuperarlo e identificar al responsable de esto. ¡Adelante el misterio!

J.J Vaquero nos habla de Supervivientes y del guapísimo Guardia Civil que está concursando... ¿Estará enamorgándose su mujer de otro?

Recuerda 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO